Ein letzter Schwung an Wahlbriefen wird am Samstag erwartet. Es ist gut möglich, dass die Wahlbeteiligung von der OB-Wahl 1. Juli 2012 deutlich übertroffen wird. Damals hatten nur 42,0 Prozent der Berechtigten von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Acht Jahre später liegt diese Zahl durch die Briefwahl schon vor dem eigentlichen Wahlsonntag bei 41,7 Prozent.

Wer bisher noch nicht gewählt hat, kann immer noch den Ausgang der Oberbürgermeister-Wahl am Sonntag mitbestimmen. Zum Wählen ist es alles andere als zu spät. Es gibt nur einige Punkte beachten.

Bis Sonntag 18 Uhr ist auch Briefwahl noch möglich!

Wer jetzt noch Briefwahl machen will, sollte den roten Umschlag auf jeden Fall direkt bei der Stadtverwaltung einwerfen. Wer den roten Wahlbrief am Samstag noch in einen gelben Briefkasten der Deutschen Post einwirft, der verschenkt seine Stimme mit hoher Wahrscheinlichkeit, denn die Unterlagen werden nicht rechtzeitig zurück im Rathaus sein.

Das lässt sich vermeiden, indem man den Brief direkt bei der Stadtverwaltung einwirft: Beim Rathaus in der Kanzleistraße, beim Bürgerbüro in der Unteren Laube 24, beim Torkel-Gebäude am Benediktinerplatz 2 oder bei den Ortsverwaltungen Litzelstetten, Dettingen und Dingelsdorf. Diese Briefkästen werden am Sonntag um Punkt 18 Uhr nochmals geleert.

Keine Wahlunterlagen erhalten?

Für diesen Fall bietet die Stadt Konstanz am heutigen Samstag noch bis 12 Uhr einen Sonder-Service an. Alle Wahlberechtigten (Konstanzer ab 16 Jahren, die seit mindestens drei Monaten hier wohnen und Deutsche oder EU-Ausländer sind) müssten eigentlich die Wahlunterlagen erhalten haben.

Falls nichts angekommen ist, bietet die Stadtverwaltung auch am heutigen Samstag von 9 bis 12 Uhr noch Hilfe an. Dazu am besten unter (07531) 900-2673 anrufen. Wichtig: Die Dokumente müssen dann persönlich abgeholt werden, und zwar vor 12 Uhr.