„Da gibt‘s doch eh keine Karten mehr“ – das denken sich wohl viele Menschen in Konstanz und der weiten Umgebung, wenn es um die Turngala am Freitag, 30. Dezember, geht. Immerhin war vor Corona die Schänzlehalle mit über 1600 Plätzen so schnell ausverkauft, dass bald eine zusätzliche Nachmittags-Vorstellung dazu kam. Und selbst dann gab es nach Weihnachten kaum mehr eine Chance auf eine Karte für das größte Konstanzer Ereignis zum Jahreswechsel. 2019 fand es letztmals statt, vor über 3000 Zuschauern.

(Archivbild) Im Dezember 2019 waren 1400 Zuschauer bei der Nachmittagsvorstellung der Turngala in der Schänzlehalle dabei. | Bild: Scherrer, Aurelia | SK-Archiv

Dieses Jahr, beim Neustart nach Corona, liegen die Dinge allerdings anders. Der Badische Turner-Bund (BTB), der die Veranstaltung gemeinsam mit dem Schwäbischen Turnerbund ausrichtet, hat noch für beide Vorstellungen, um 14 Uhr wie um 18.30 Uhr, Karten. Das teilte der BTB auf Anfrage mit.

Für den Nachmittag gibt es noch Plätze aller Kategorien, für den Abend vor allem für die günstigeren Kategorien 2 und 3. Die Karten kosten für Erwachsene zwischen 28 und 40 Euro. Kinder bis 14 Jahre sowie Inhaber der Gymcard des BTB erhalten Vergünstigungen.

Turngala: Idee und Termine Die Turngala tourt seit vielen Jahren zwischen Weihnachten und Dreikönig durch Baden-Württemberg. Die Turner-Bünde aus Baden und Württemberg wollen mit ihr für den Turnsport werben und zugleich ein Angebot in der an Veranstaltungen eher armen Zeit zwischen den Jahren machen. Im Süden des Landes gastiert die Turngala außer in Konstanz am 30. Dezember auch noch am Donnerstag, 5. Januar, um 18.30 Uhr in der Oberschwabenhalle in Ravensburg. Die Vorstellung am Mittwoch, 28. Dezember, in Villingen-Schwenningen (18.30 Uhr, Deutenberghalle) ist bereits bis auf wenige Stehplätze ausgebucht.

Was ist bei der Turngala geboten?

Die Turngala bietet unter dem diesjährigen Motto „For a wonderful world“ laut den Veranstaltern ein rund zweieinhalbstündiges Programm mit sportlichen Spitzenleistungen rund ums Turnen und Akrobatik. So sind internationale Stars an verschiedenen klassischen Turngeräten, aber zum Beispiel auch auf dem Einrad zu sehen. Das Konzept mit einem Programm, das zwischen Sportveranstaltung und Zirkus changiert, hatte in den vergangenen Jahren sehr viel Zustimmung gefunden.

Auch regionale Vereine sind in die 2022er Auflage der Turngala eingebunden. In Konstanz können sich die Zuschauer einmal mehr auf die Blues Brothers freuen, die zum Turnverein Bodman-Ludwigshafen gehören – die Gruppe zeigt eine preisgekrönte Show am Barren.

(Archivbild) Scheinbar schwerelos: Das ShowProjekt glänzte bei der Vorstellung 2019 am Dreierreck. | Bild: Scherrer, Aurelia | SK-Archiv

Ebenfalls zu sehen ist eine Kindergruppe des Turnvereins Güttingen. Die jungen Sportler zwischen acht und zwölf Jahren beweisen dabei, was der Nachwuchs des BTB schon alles so drauf hat und macht anderen Kindern Lust, selbst auch aktiv zu turnen.

So bekommen Sie die Turngala-Karten

Karten für die Turngala in Konstanz gibt es noch bis Donnerstag, 16 Uhr, im Vorverkauf – und zwar nur telefonisch beim Badischen Turner-Bund unter der Nummer (0721) 1815-55. Die Tickets werden dann an der Tageskasse hinterlegt.

Wer ganz spontan kommen will, hat laut BTB auch noch gute Chancen direkt vor Ort in der Schänzlehalle (bei der Neuen Rheinbrücke, Parken am besten einige Minuten zu Fuß entfernt auf der gegenüberliegenden Rheinseite beim Bodenseeforum) ab 12.45 Uhr für die Nachmittags- und ab 17.15 Uhr für die Abendvorstellung.