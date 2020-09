Konstanz vor 49 Minuten

Noch ein Ort, an dem es zu laut und zu schmutzig ist: Anwohner klagen über Zustände bei Grillplatz am Wasserwerk

Verstreuter Müll, Plastiktüten mit vergammelndem Fleisch, Lärm bis in die späten Abendstunden und der Wald als Toilettenersatz: Nicht nur den Anwohnern am Herose wird das Feiern in ihrer direkten Umgebung zu viel.