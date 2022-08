Konstanz vor 2 Stunden

Noch ein Fall von Fahrraddiebstahl! Täter holen Räder aus Abstellraum in der Altstadt

Die unbekannten Täter hebeln das Fenster auf, um an ihre Beute zu kommen. Der Diebstahl reiht sich ein in eine ganze Serie derartiger Vorfälle in den vergangenen Tagen.