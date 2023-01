Konstanz vor 27 Minuten

„Nicht sterben“ – Das ist sein einziger Gedanke, als dieser Konstanzer ein Menschenleben rettet

Der Konstanzer geht an die Seestraße, um seinen Kopf freizubekommen. Plötzlich bricht ein Mann zusammen. Sein Erste-Hilfe-Kurs ist schon länger her, doch Jürgen Witt zögert keine Sekunde – und verhindert so dessen Tod.