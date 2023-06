In Konstanz ist (fast) alles möglich. Karle Steuer, unvergessene Fasnachts-Legende, hatte auch schon mal den Münsterturm wackeln sehen, wie er einstmals inbrünstig sang. Das hatte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit den Rebsäften der Spitalkellerei zu tun. Und was ist mit dem Stephanskirchturm? Handelt sich seine Schieflage lediglich um eine optische Täuschung?

Keine Sinnestäuschung

Nein, der Glockenturm, der an der südlichen Kirchenschiffslängswand, am Übergang vom Hauptschiff zum Chorbereich steht, neigt sich wirklich. 1485 wurde der 60 Meter hohe Turm, dessen Außenabmessung sieben auf Sieben Meter betragen, fertiggestellt.

„Nach umfangreichen Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an der Kirche wurde Anfang 2000 ein neuer hölzerner Glockenstuhl samt Unterbau gegen die vorhandene Stahlkonstruktion des Glockenstuhles ausgetauscht“, erklärt Christine Horstmann von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz, auf SÜDKURIER-Anfrage.

„Dazu wurden Ergebnisse einer bereits 1987 durchgeführten Schwingungsmessung verwendet, in Ergänzung mit neuen Messungen“, erläutert sie die Historie. Diese Messergebnisse dienten als Grundlage für die Bemessung des neuen Glockenstuhls, des Unterbaus und zur Dimensionierung der Joche.

Schuld könnte die Sonne sein

Die Schräglage des Turmes sei mit großer Wahrscheinlichkeit auf die starke Sonneneinstrahlung zurückzuführen, schreibt Christine Horstmann. Durch diese habe sich im Laufe der Zeit die Holzkonstruktion des Turmes verwunden und seine südwestliche Verdrehung verursacht.

Doch kein Konstanzer muss sich Sorgen machen, dass ihm der Himmel, nein, der Turm auf den Kopf fallen könnte. „Um die Bewegungserscheinungen des Glockenstuhles und dessen Unterbau weiter zu detektieren, finden in regelmäßigen Intervallen ingenieurtechnische Überprüfungen durch Tragwerksplaner statt“, erläutert Christine Horstmann.