Konstanz vor 4 Stunden

Neuregelung des Radverkehrs am Zähringerplatz: Die Stadtverwaltung prüft bereits, wie Verbesserungen erzielt werden können

Das große Problem des Verkehrsknotenpunkts am Zähringerplatz ist schnell beschrieben: Überfüllung. Weil die Zahl der Fahrradfahrer immens gestiegen ist, sind die Radwege direkt am Kreuzungsbereich viel zu schmal geworden. Warten Radler gemeinsam mit den Fußgängern an der Ampel, sind Rückstaus auf den Radweg die Folge.