Diese Stelle an der Mainaustraße in Konstanz hat es wegen der unübersichtlichen Verkehrsführung vor allem für Ortsunkundige in sich. Nun bezahlte ein Fußgänger dafür mit Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte.

Konstanz Unbekannte greifen Radfahrer am Bahnübergang an und flüchten Richtung Schweiz Das könnte Sie auch interessieren

Was war passiert? Ein neunjähriger Junge fuhr am Montagvormittag, 3. Juli, hinter seinem Vater mit dem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Innenstadt. Nachdem sie auf Höhe der Einmündung Eichhornstraße den Kiosk und die Bushaltestelle passiert hatten, setzte der Vater wie vorgeschrieben seine Fahrt auf dem links verlaufenden Radweg fort, während das Kind geradeaus weiterfuhr und dadurch auf dem Gehweg blieb. Dabei stieß der Junge mit dem 84-jährigen Fußgänger zusammen und brachte ihn zu Fall.

Der Mann kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, das in Sichtweite der Unfallstelle liegt. Der Neunjährige blieb unverletzt.