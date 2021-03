Direkt neben dem Konstanzer Bodenseeforum geht am Donnerstag, 25. März, ein kommunales Testzentrum an den Start. Betrieben wird es durch eine Agentur. Wie läuft das Testen dort ab? Und werden weitere städtische Teststellen hinzukommen? Das haben wir die Stadtverwaltung gefragt.

Kostenlose Corona-Schnelltests: In Konstanz werden sie bereits in einigen Apotheken und Arztpraxen sowie am Klinikum angeboten. Auch der Club Berry‘s im Industriegebiet wurde zum Testzentrum umfunktioniert. Noch sind die Tests dort aber