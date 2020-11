Es war die Woche der Abschiede, und zwar nicht nur wetterbedingt von unserer guten Laune. Nur einer ignoriert das und verhält sich seit Dienstag ungefähr so bockig wie ein Dreijähriger vorm Süßwarenregal: Donald Trump. Aber der hat glücklicherweise nichts mit Konstanz zu tun, auch wenn man manchmal denkt, er käme von der hiesigen Clownschule. Womit ich in keinster Weise die Kompetenz der hiesigen Clownschule anzweifeln möchte. Humortrainer verstehen ja sicherlich Spaß.

Wenig Spaß hatte zuletzt Marcus Nabholz, Narrenpräsident der Kamelia Paradies, der die Fasnacht quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat, obwohl es in den närrischen Tagen bekanntlich um ganz andere Flüssigkeiten geht. Er kündigte diese Woche an, dass er nach Aschermittwoch seine Ämter abgeben will. Wegen der Diskussionen nach seinem Berlin-Auftritt im Februar und weil ihm bis heute niemand öffentlich den Rücken stärkte, obwohl er privat durchaus Zuspruch bekommen habe.

Sie wissen schon, es geht um die Sache mit den Willi Hermann-Liedern, die Nabholz beim Treffen von Narren und Politikern in der Landesvertretung zum Besten gegeben hatte. So sehr man sich manchmal wünscht, der Bodensee wäre tatsächlich voll Wein (stellen Sie sich nur mal die Kapriolen der Schwäne vor), eines müssen Sie zugeben, egal welchem Lager Sie bei diesem Thema angehören: In einer solchen Runde die Gassenhauer eines Nazis und mutmaßlich an Kriegsverbrechen der Wehrmacht beteiligten Mannes zu singen, das zeugt trotz des ins Felde geführten und immer für eine verbale Schlacht geeigneten Prinzips der Trennung von Künstlerperson und Werk zumindest von fehlendem Instinkt. Alles andere ist dann einfach auch traurig. Zumal ja viel närrisches Volk aus der Region mitgesungen hat.

Verabschiedet haben wir uns, weil wir gerade beim Thema sind, für dieses Jahr zudem von der traditionellen Gaudi zum 11.11. – aber nicht vom Spaß. Hoffen drei Fasnachtsoberhäupter, die diese Woche nicht zurück-, sondern an die Öffentlichkeit getreten sind. Ihr Aufruf: Pünktlich um 11.11 Uhrsollen die Konstanzerinnen und Konstanzer am Mittwoch laut Ho Narro rufen (außer im Corona-Abstrichzentrum, sonst beißen Sie noch in die Hand, die Sie tupft) und sich dabei selber mit Konfetti überwerfen. Allein das erschöpft die Multitasking-Fähigkeiten der meisten Menschen, doch zu allem Überfluss wird auch ein Selfie davon verlangt. Deshalb ein dringender Hinweis: Greifen Sie nicht zusätzlich noch nach der Bierflasche, die Ihnen ein Witzbold reicht. Sie haben nur zwei Hände. Und so lange der Atommüll nicht im Hegau lagert, bleibt das auch so.

Was sonst noch passierte...

1 So ein Kuddelmuddel um die heiß diskutierte Neuordnung des Unterlohns: Gewerbegebiet, urbanes Gebiet, Mischgebiet, vermintes Gebiet – will die Stadtverwaltung hier den Plan der Realität anpassen oder wieder einmal umgekehrt? Dabei bräuchte es gar keinen Streit, wenn die von uns in der Karikatur vorgeschlagene Lösung umgesetzt würde. Arbeit und Wohnen sollten weiterhin friedlich nebeneinander existieren dürfen, und wenn sich das mit den einzuhaltenden Regelungen beißt, dann lasst den Unterlohn fliegen. Was in der Luft ist, braucht keinen Bebauungsplan. Und eine Start- und Landebahn wäre auch in der Nähe.

2 So eine Schweinerei: Wieder einmal hat ein Unbekannter Giftköder für Hunde ausgelegt. Im Bereich Bismarckturm und – ja, ausgerechnet! – Hauptfriedhof. Da kommt dann Wuffi mit Frauchen daher auf der Suche nach dem schönsten Plätzchen für die Geschäfte, die so eine Schnüffelschnauze zu erledigen hat, und freut sich über die kleine Zusatzüberraschung. Und wie endet es? Schmerzen, Angst, Verwirrung, Tränen, Tierarzt. Also ich mag es auch nicht, wenn so ein unangeleinter Pit Bull Terrier auf dem Bodenseeradweg meinen Weg kreuzt, während die Besitzerin auf dem Handy rumdaddelt. Aber so etwas: Schäm dich!

3 So eine Schande: Weil sie bisher unsichtbar gewesen zu sein scheinen, haben wir sie auch nicht auf dem Bild verewigt: Unter den etwa 200 Menschen ohne feste Wohnung in Konstanz sind etwa 90 Minderjährige, wie wir seit dieser Woche wissen. Das wäre selbst in einer weniger von sichtbarem Wohlstand geprägten Stadt völlig inakzeptabel. Deshalb muss es jetzt wirklich schnell gehen mit einer Lösung für dieses Problem. Schön, dass das offenbar allen bewusst ist, die sich darum kümmern sollten. Sozialbürgermeister Andreas Osner versprach sogar, dass die Verwaltung im Zweifel einfach losarbeiten würde. Völlig verrückt! (sf)