Vor wenigen Wochen erst wurde der neue Kreisverkehr vor dem Lago Shopping-Center betoniert. Der Beton ist zwischenzeitlich ausgehärtet und damit befahrbar. Ab nächster Woche wird der nächste Bauabschnitt für das Mammutprojekt in Angriff genommen, schließlich soll auch der Bahnhofplatz saniert werden. Damit einher geht aber auch eine Änderung der Verkehrsführung in der zweiten Augustwoche.

„Etwa drei Wochen früher als geplant sind die Arbeiten des ersten Teilstücks weitgehend fertiggestellt“, schreibt Benedikt Brüne von der Pressestelle der Stadt Konstanz in einer Mitteilung. Aktuell würden noch Rest- und Angleichungsarbeiten durchgeführt, wie beispielsweise die Pflasterung des Lago-Vorplatzes bis zur südlichen Grundstücksgrenze.

„Der erste Bauabschnitt ist damit so weit abgeschlossen, dass die Fahrspuren für den aktuell über die Baustelle laufenden Verkehr versetzt werden können“, so Brüne. „Dieser Wechsel ist für die Woche ab Montag, 7. August, geplant.“

So geht‘s zum Lago-Parkhaus und retour

Für alle, die ihr Auto im Lago-Parkhaus abstellen möchten, ändert sich nichts. Sie biegen – wie bisher auch – von der Bodanstraße rechts in die Hafenstraße ein. Der einzige Unterschied: Sie fahren dann nicht mehr über die provisorisch asphaltierten Spuren, sondern über die neue betonierte Fläche des künftigen Kreisverkehrs.

Die Betonierarbeiten für den neuen Kreisverkehr sind seit Wochen fertig. Der Beton ist ausgehärtet. | Bild: Scherrer, Aurelia

Wer vom Lago-Parkhaus und damit von der Hafenstraße kommt, muss nach rechts in den Bahnhofplatz Richtung Konzilstraße fahren. Die Autofahrer nutzen hierbei ein Teilstück des Kreisverkehrs und werden an den Arbeiten des zweiten Bauabschnitts vorbeigeführt.

„Die Arbeiten an der Kreismitte sind für den zweiten Bauabschnitt vorgesehen“, schreibt Brüne. Das braucht Autofahrer aber nicht zu kümmern, denn dieser Bereich ist für das Nutzen des Kreisverkehrs nicht von Belang.

Und wie gelangt man zum Bahnhofplatz?

Der Verkehr, der aus der Bodanstraße links in Richtung Bahnhof fährt, bleibt weiterhin auf einer der alten, provisorischen Fahrspuren. Der Gehweg entlang der nördlichen Fahrspur wird wieder verbreitert.

Wer von der alten Rheinbrücke Richtung Bahnhof will, kann nur bis zum Parkhaus Dammgasse fahren. Aufgrund der Bauarbeiten bleibt die Sackgasse (ab Bahnhofstraße) bestehen. Autofahrer gelangen aus dieser Richtung also weder in die Bodan-, noch in die Hafenstraße.

(Archivbild) Sackgasse: Weder Auto- noch Radfahrer können seit Beginn der Bauarbeiten vom Bahnhofplatz in die Bodan- oder Hafenstraße fahren. Das führt zum Teil vor dem Bahnhof zu waghalsigen Wendemanövern, wie hier am 1. August 2023. | Bild: Scherrer, Aurelia | SK-Archiv

Wendefläche soll Chaos zukünftig verhindern

Das sorgt seit Einrichtung der Baustelle für zum Teil chaotische Verkehrsverhältnisse vor dem Bahnhof. Das soll sich jetzt ändern: „Für eine verbesserte Orientierung und einen besseren Verkehrsabfluss wird in Höhe Marktstätte eine Wendefläche in gelber Farbe auf der Fahrbahn markiert“, schreibt Benedikt Brüne zu diesem Thema.