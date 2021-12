Konstanz – Elektromobilität ist derzeit das Top-Thema. Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein E-Auto. Und doch kann der Durchbruch in Sachen Umstieg auf die Elektromobilität nur dann funktionieren, wenn das Ladestationen-Netz gut ausgebaut ist. Einen Beitrag hierzu leistet das Konstanzer Unternehmen Ley, das jetzt an seiner Aral-Tankstelle in der Opelstraße als erste Konstanzer Tankstelle einen E-Schnellladepark eröffnet hat. Nicht nur die modernste Technik überzeugt, denn: Die Ladestelle liefert ausschließlich Ökostrom.

Schnell und einfach

„Jetzt können unsere Kunden ganz schnell und einfach grünen Strom laden“, stellt Heiko Horn, Prokurist und zuständig für das Tankstellenmanagement der Firma Ley, zufrieden fest. Das renommierte Konstanzer Unternehmen hat nicht unbeträchtlich in die modernste Technik der Zukunft, die noch Spielraum für technologische Weiterentwicklung der E-Autos lässt, investiert. Zwei Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten stehen jetzt den Elektro-Automobilisten jeden Tag rund um die Uhr unabhängig von den Öffnungszeiten der Aral-Tankstelle zur Verfügung.

„Unter der Marke „Aral pulse“ liefern die vier Ladepunkte 100 Prozent Ökostrom und verfügen über eine Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt je Ladesäule“, schildert Heiko Horn und erläutert: „Moderne E-Fahrzeuge mit entsprechender Akkutechnik können somit innerhalb von zehn Minuten Strom für eine Reichweite bis zu 350 Kilometern laden.“ Um zu verdeutlichen, wie weit man damit kommt, zieht Horn gleich einen Vergleich: „Damit kommt man von Konstanz bis nach Frankfurt.“ An der Tankstelle können an den beiden E-Ladesäulen vier Fahrzeuge gleichzeitig „Strom tanken“.

Vorreiter

Dass Ley wieder einmal in Konstanz eine Vorreiterrolle übernimmt und in die Zukunft investiert, überrascht nicht, wenn man die Firmen-Historie bedenkt. „Das Unternehmen hat sich im Laufe der Jahrzehnte schon immer frühzeitig den sich verändernden Erfordernissen angepasst, um den Kundenwünschen gerecht zu werden“, bestätigt Heiko Horn. „Mobilität ist derzeit einem starken Wandel unterzogen. Es war für uns naheliegend, in die Zukunft zu investieren und mit den E-Ladesäulen ein ergänzendes Angebot zu schaffen.“

Starker Partner

Mit Aral habe das Konstanzer Unternehmen einen starken Partner an der Seite, der das E-Ladenetz in Deutschland bis Jahresende auf 500 Ladepunkte ausweiten wolle. Ein weiteres Plus an Service werde mit der innovativen „Aral Fuel & Charge Tankkarte“ geboten. „Die Tankkarte ist europaweit gültig und bietet in Deutschland Zugang zu fast allen Ladestationen“, erläutert Heiko Horn. Gerade auch für Firmen sei sie ideal, denn mit dieser Karte könne die gesamte Fahrzeugflotte mit Energie versorgt werden, oder, wie Heiko Horn auf den Punkt bringt: „Eine Karte, eine Abrechnung – und Payback-Punkte gibt es auch.“

Service hat bei Ley ebenfalls Priorität. Der Vorteil an der Aral-Tankstelle in der Opelstraße: Während des Ladevorgangs steht den Kunden die E-Lounge mit Kaffee und Snacks zur Verfügung. „Wir haben unsere Lounge noch attraktiver gestaltet, damit es sich die Kunden gemütlich machen können, während sie ihre Elektro-Autos laden“, sagt Tankstellen-Pächter Hans Machner, der selbst vollkommen begeistert von dem modernen Schnelllade-System ist. Und vor allem ist er stolz, dass gerade „seine“ Tankstelle als erste ausgestattet wurde. Damit die E-Mobilisten während des Ladevorgangs nicht untätig sein müssen, „bieten wir selbstverständlich auch Lademöglichkeiten für Laptop und Handy in unserem Bistro“, so Machner.

Die Zukunft

Im Februar 2022 die Überdachung des Ladeparks aufgebaut, die zusätzlich mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet wird. Ein Dach mit Mehrwert, denn: „Mit den Solarmodulen wird Strom für das Tankstellenbistro erzeugt und das Dach per se sorgt dafür, dass unsere Elektrolade-Kunden nicht im Regen stehen müssen“, sagt Heiko Horn, der in die nahe Zukunft blickend sagt: „Ley investiert gerne in den Ausbau eines ultraschnellen Ladenetzes in der Region und darüber hinaus. Die Projektierungen für die Standorte Konstanz Carl-Benz-Straße, Radolfzell, Singen und Hemmingen laufen mit Hochdruck.“

Rund um die Uhr

An der Aral-Tankstelle in der Opelstraße 1 in Konstanz stehen jetzt zwei E-Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten zur Verfügung, die 100 Prozent Ökostrom liefern. Die Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt je Ladesäule. Dieser Service kann jeden Tag rund um die Uhr unabhängig von den Öffnungszeiten in Anspruch genommen werden. Die Öffnungszeiten der Tankstelle mit Bistro: Montag bis Freitag von 6 bis 21 Uhr, samstags von 7 bis 21 Uhr sowie sonn- und feiertags von 8 bis 21 Uhr. Alle Informationen unter:

http://www.ley-gmbh.de