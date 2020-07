von Eva Marie Stegmann und Kerstin Steinert

An einer Grundschule, in einem Seniorenheim und einer Kita sowie einem Fußballverein in Konstanz gibt es neue Corona-Infektionen. Dies bestätigten jetzt das Landratsamt und die jeweiligen Einrichtungen. Die Testungen laufen in diesen Stunden, erste Ergebnisse sind voraussichtlich am Donnerstag zu erwarten.

Das sind die betroffenen Einrichtungen

Betroffen sind die Berchengrundschule, das Cherisy Kinderhaus, das Seniorenzentrum Margarete Blarer im Paradies und ein Fußballverein. An der Berchenschule hat sich ein Kind mit dem Coronavirus infiziert, seine Schulklasse und die Lehrer sind heute morgen vom Gesundheitsamt des Landkreises Konstanz in der Turnhalle getestet worden und stehen nun unter Quarantäne.

Im Cherisy Kinderhaus ist ebenfalls ein Kind betroffen. Wie die Geschäftsführung mitteilte, müssen sich die Jungen und Mädchen aus dessen Gruppe, einige Kinder aus anderen Gruppen und die Mitarbeiter Tests unterziehen und anschließend in häusliche Quarantäne.

Zwei Mitarbeiter in Quarantäne

Am Seniorenzentrum Margarete Blarer haben sich offenbar zwei Mitarbeiter mit Corona infiziert und sind laut Einrichtungsleitung bereits in der häuslichen Isolation. Über die Infektion mit dem Virus im Fußballverein gibt es noch keine näheren Informationen.

Krisenmodus seit dem späten Dienstagabend

Die betroffenen Einrichtungen und das Gesundheitsamt des Landratsamtes sind seit dem späten Dienstagabend im Krisenmodus. Der normale Betrieb in Schule, Kita und Seniorenheim läuft unterdessen weiter. Landrat Zeno Danner sagte dem SÜDKURIER: „Ich hoffe, dass wir bei den Tests nichts finden.“

Woher kam das Virus?

Die jetzt bekannt gewordenen Fälle reihen sich ein in den Ausbruch an sechs Friedrichshafener Schulen mit bisher 23 bestätigten Fällen (Stand Mittwoch, 11 Uhr), die ihren Ausgang auf einer privaten Feier nahmen.

Auch in der Konstanzer Kita Kinderhaus am Salzberg ist ein Mädchen am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in häuslicher Isolation, seine Gruppe ist bis voraussichtlich kommende Woche geschlossen.

