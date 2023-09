Am 24. September 2023 werden alle 101 Bewohner des Caritas Pflegeheims aus dem St. Marienhaus in der Wallgutstraße in das neue Gebäude am Rheinsteig umziehen. Das neue Haus wird 105 Bewohner und 17 Tagespflegegäste haben. Die Tagespflege hat bereits den Betrieb aufgenommen.

Bärbel Sackmann, eine der beiden Vorstände beim Caritasverband Konstanz e.V., ist guten Mutes, dass am Sonntag alles bereit sein wird: „Wir wollen den Umzug für alle der 101 Bewohner so mild wie nur möglich gestalten“, betont sie: „Wir werden es mithilfe des Personals, der Angehörigen und vieler Ehrenamtlichen möglich machen, dass ein 1:1 Umzug stattfinden kann, d.h. jeder Bewohner hat den ganzen Tag über eine feste Begleitperson.“ Dabei ist ihr, wie auch allen Mitarbeitenden völlig bewusst, dass es so oder so für viele der alten Menschen sicherlich ein schwieriger Wechsel sein wird: „Wir hoffen ganz besonders, dass die Demenzkranken den Umzug gut verkraften werden und wir verstehen vollkommen, dass niemand in so einer Situation dies freiwillig tun würde.“

Dabei ist es ganz sicherlich hilfreich, dass die neuen Räume am Rheinsteig allesamt größer und wohnlicher gestaltet sind. „Uns war neben der Umsetzung von kleineren Einheiten, im Haus Zoffingen wird es nur Einheiten zu je 15 Personen geben, die Wohnlichkeit im ganzen Haus besonders wichtig“, erzählt Sackmann beim Gang durch die Räume, die derzeit noch final hergerichtet werden. So wird es je Wohnbereich separate Ess- und Wohnbereiche geben, um alles ein wenig zu entspannen. „Ich bin sehr gespannt, wie diese Aufteilung von den Bewohnern angenommen wird.“

Bemüht hat man sich in jedem Fall mit gemusterten Tapeten, einer ansprechenden Einrichtung und einzelnen, alten Möbelstücken, die wieder hergerichtet wurden, aber auch schönen Möbeln, die aus dem St. Marienhaus mitgenommen werden. Zudem hat man auf die Holme auf den Gängen verzichtet, da die Erfahrung im Marienhaus zeigte, dass diese ohnehin nicht benutzt wurden und zu sehr eine Krankenhausatmosphäre verströmten.

Überhaupt haben auch die eigenen Wohnbereiche, sieben insgesamt, nun neben der obligatorischen Nummerierung, so ausdrucksstarke Namen wie See- oder Alpenblick. Und ja, die Probe beweist auch, von den Zimmern, die auf den Rheinsteig hinauszeigen, hat man einen großartigen Blick auf den Bodensee oder den Seerhein.

„Natürlich sind wir nun näher an einer viel befahrenen Straße, deshalb ist der Eingang auch nur durch den neuen Haupteingang in der Klostergasse möglich“, erklärt Sackmann und zeigt die ehemalige Schultür, deren Eingangstreppe mit einem Zwischenboden abgedeckt wurde. In diesem Bereich zeigt sich auch, wie sehr man sich bemüht hat, so viel wie möglich von der alten Bausubstanz zu erhalten. So findet man neben alten Türrahmen, auch den Fußboden und das Treppenhaus der Schule vor. „Wir haben versucht, wann immer es möglich war, kleine Details zu erhalten“, sagt die Vorständin.

Besonders stolz ist sie auch auf den Mitarbeiterraum, den sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Andreas Hoffmann umgesetzt hat. „Unsere Mitarbeiter leisten großartige Arbeit und es ist wichtig, dass sie in der Pause einen Ort haben, wo sie sich, ohne dass sie gestört werden, zurückziehen können“, erklärt sie den Umbau eines Zimmers zum Aufenthaltsraum, der einen wunderbaren Blick auf den Seerhein ermöglicht. Doch auch die einzelnen Zimmer der zukünftigen Bewohner, die alle Einzelzimmer mit eigenem Bad sind, wurden zugleich praktisch und liebevoll eingerichtet und sind in verschiedenen Wandfarben gestrichen, wobei es auch immer Platz für private Gestaltungen gibt.

Apropos Gestaltung, mit Bert Binnig aus Konstanz hat man sich einen alten Bekannten zu dem Thema ins Boot geholt. „Im Durchgang zum alten Gebäude gab es immer Schmierereien“, so Sackmann: „Nachdem Bert Binnig die Hofeinfahrt gestaltet hatte, war das vorbei.“ So begrüßen großformatige Blumen die zukünftigen Besucher und Bewohner des Hauses Zoffingen. „Diese Blumen hat Binnig gemeinsam mit den Bewohnern entwickelt und das Element zieht sich jetzt durch all unsere Räume“, sagt Sackmann. Auch im s´Cafe Zoffingen, das im Erdgeschoss des Hauses untergebracht ist, findet man diese Blumenelemente wieder. „Ab November soll das Café öffentlich zugänglich sein und vorerst Kaffee und Kuchen bieten“, erzählt Sackmann.

Mit dem Blick in den Hof und auf den kleinen angelegten Brunnen, der komplett aus Spendengeldern finanziert wurde, wird das sicherlich eine kleine Oase mitten in der Stadt werden. „Die Bewohner dürfen auch den kleinen angelegten Garten rund um die geschützte Blutbuche nutzen“, ergänzt Sackmann noch und erklärt, dass dieser im Sommer sicherlich angenehm schattiger Ort gerade für demenzkranke Personen ein guter und geschützter Platz ist.

Eines ist Sackmann am Ende noch besonders wichtig: „Wir freuen uns, dass wir eine Einheit mit 15 Plätzen als Kurzzeitpflege mit dem Fokus auf palliative Pflege mit der finanziellen Unterstützung des Landes Baden-Württemberg einrichten konnten. Da besteht nach wie vor eine hohe Nachfrage, sowohl von Notfällen im privaten Bereich, als auch von Patienten, die kurzfristig aus dem Krankenhaus entlassen werden und sonst nicht versorgt würden“, so Sackmann. Mehrere Jahre lang hat Sackmann den Umzug mit begleitet und sehnt nun auch den Tag der Eröffnung herbei. „Ich habe selbst über 20 Jahre im Marienhaus gearbeitet und werde an dem Abend ganz bewusst und sicherlich auch etwas wehmütig Abschied nehmen“, sagt sie und ergänzt: „Ich möchte an dem Tag die letzte Person sein, die noch einmal durch die dann leeren Räume im Marienhaus geht und ganz am Ende werde ich selbst die Tür abschließen.“