Der Bedarf an Kindergartenplätzen in Konstanz ist groß. Deshalb hat schon im März 2019 der Gemeinderat beschlossen, das Hochbauamt mit der Planung der „Kindertagesstätte Jungerhalde“ zu beauftragen. Diese sollte die KiTa der Katholischen Kirchengemeinde St. Georg/Maria Hilf in Allmannsdorf ersetzen und erweitern. Das Grundstück der Stadt wurde aufgeteilt: Auf der einen Hälfte entstand das „AWO Pflegeheim Jungerhalde“, daneben wurde Platz geschaffen für 30 Krippenkinder und 60 Kinder ab drei Jahren. Alt und Jung in direkter Nachbarschaft.

So ist ein dreistöckiges Gebäude entstanden, in dem auch der Kinderschutzbund als zweiter Träger mit zehn „Kleinsten“ untergebracht ist.

Im Eingangsbereich, einem großflächigen „Marktplatz“, den es auf allen drei Ebenen gibt, fällt als Erstes ein magentafarbener Empfangstresen auf, der jeden Morgen zwei Stunden lang besetzt ist. Hier können die Kinder „einchecken“. Michael Korsus, Leiter der KiTa, sitzt hier oft selbst. „Hier teilen uns morgens die Eltern mit, was ihnen wichtig ist und wir führen Anwesenheitslisten.“ Danach geht es für eine halbe Stunde in die Stammgruppe. „Und dann schwirren die Kinder frei durchs Haus.“ Auf zwei Etagen finden sich „Bildungsbereiche“, zwischen denen frei gewählt werden kann: Im Kindergarten gibt es die „Bewegungsbaustelle“ (die eine Turnhalle ist), eine Holzwerkstatt, ein Rollenspielbereich, in dem man sich verkleiden kann, ein Spieleland mit Brettspielen und Puzzeln, einen Bau- und Kreativbereich für Malen und Basteln, sowie eine Kinderküche, in der das pädagogische Personal auf die Kinder „wartet“. Julia Lang, alleinerziehende Mutter aus Konstanz, findet das offene Konzept „super“. Sie hat ihren dreijährigen Sohn und die fünfjährige Tochter hier. Der Junge geht am liebsten „bauen und sich bewegen“, während die Tochter gerne den Malraum nutzt. „Ich war selbst in einem kleinen und schnuckeligen Kindergarten und war zunächst skeptisch, weil ich mir ein so großes Haus gar nicht vorstellen konnte. Aber das hier begeistert mich!“

Das Haus innen; viel Weiß, dezente Farben und Beton, an den Zimmerwänden sogenannte „Sauerkrautplatten“, die den Lärm schlucken. Die Atmosphäre wurde von einigen Erzieherinnen zunächst als etwas unterkühlt wahrgenommen. Inzwischen hat man sich eingerichtet und eingefunden. Arnold Hermann, Architekt vom Hochbauamt, erklärt bei einer Hausführung: „Wir planen solche Häuser immer eher neutral, so dass die Nutzer die Räume ausgestalten können. Das Leben kommt dann mit den Bewohnern!“

Viel „leerer“ Platz, der gestaltet werden will. Korsus sieht das als die große Aufgabe der nächsten Zeit an. „Die Kinder fordern das auch ein, dass die Freiflächen genutzt werden und sie dort etwas machen können.“ Auf dem Marktplatz könne man auch mal alle Kinder in einem großen Stuhlkreis versammeln, hier sind Aufführungen denkbar, aber auch große Spieleteppiche sind schon ausgelegt. Die Krippe nutzt den Platz auch als zusätzlichen Bewegungsraum. „Wir probieren noch so einiges aus.“ Eingezogen ist man ja erst Ende Oktober 2022. Da war noch einiges nicht ganz fertig. Dafür sei die Küche, so Erzieherin Barbar Sauer, perfekt eingerichtet. „Alles da an Technik, was man braucht. So eine Küche habe ich zu Hause nicht.“ Und in einem Extraraum stapeln dreißig leichte Plastikbetten übereinander in einem Schrank. „Falls die Kinder einen Mittagsschlaf machen wollen.“ Auch dafür ist gesorgt.

Durch große Glasflächen schaut man auf grüne Wiesen hinaus. Die Außenverschalung aus Holz, durch das schräge Linien laufen und das Quadratische des Baus aufbrechen. Drumherum viel Rasen mit Klettergerüsten und Spielbereichen aus Holz, der nun bald benutzt werden kann, wenn der Rasen angewachsen ist. Hinaus geht es durch eine „Matsch-Schleuse“, einen Bereich, in dem später die Kinder ihre schmutzigen Sachen ausziehen können, um die Innenräume sauber zu halten.

Thomas Stegemann, Leiter des Hochbauamts, hatte zu Beginn schon etwas Bedenken, als klar wurde, das man mehr mehrstöckig bauen würde, um möglichst viel Spielfläche im Freien zu erhalten. „Treppen in einem Kindergarten sind ja zunächst mal so eine Sache.“ In der Praxis ist das jedoch kein Problem. Korsus kann feststellen, dass sich die Kinder an die vereinbarten Regeln halten: „Wir schubsen nicht. Wir rennen nicht durchs Treppenhaus.“ Das funktioniere gut. Das Treppenhaus werde eher mal als Rückzugsraum genutzt, in dem man sich auch mal für kurze Zeit verstecken könne. „Aber alle haben sich inzwischen an die weiteren Wege gewöhnt.“

Ein Haus, das unter nicht einfachen Bedingungen erstellt wurde. „Zu der Zeit war Bauen überhaupt sehr schwierig.“ Stegmann weist auf die Umstände hin: Der in Konstanz ausgerufene Klimanotstand erforderte einen anderen energetischen Standard. Jetzt gibt es eine Wärmepumpe, die Energie aus der Tiefe holt, und eine große Lüftungsanlage. „Dann war der Boden an manchen Stellen feuchter und weniger tragfähig als gedacht.“ Deshalb hat man das halbe Gebäude unterkellert. „Und dazu noch Corona!“ Das alles hat den Bau teuer als geplant gemacht: Mit Außenanlage und Erstausstattung wurden etwas mehr als sieben Millionen Euro ausgegeben.

Aber jetzt ist die „KiTa Jungerhalde“ fertig und bezogen. Und wenn es jetzt warm wird, werden die Kinder auch draußen herumtoben und der nebenan gelegenen Grundschule von Allmannsdorf vom Geräuschpegel her sicher Konkurrenz machen.

Eine Einweihungsfeier steigt am 16. September, da kann man sich dann selbst einen Eindruck verschaffen, ob das „leicht Unterkühlte“ schon ausgetrieben und die Frei-Räume kindgerecht gestaltet wurden.

Und das Gute sei, so Stegmann zum Abschluss, dass der alte Kindergarten in Allmannsdorf von der Stadt übernommen wurde und weiter genutzt wird, bis man dort abreißt und die neue Ortsmitte baut.

Immerhin noch mal zwei Kindergartengruppen mehr in der Stadt. Denn der Bedarf an Betreuung der Kleinen ist, wie gesagt, groß in Konstanz.