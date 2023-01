Allensbach (toz) Auf der Zielgeraden ist das erste große Projekt der Allensbacher Wohn- und Gewerbeförderung-GmbH (WGA). In der Kaltbrunner Straße¦24, nah am Ortszentrum, ist seit April 2021 ein Ensemble von vier unterschiedlich großen Häusern errichtet worden, die schon bald ein neues Zuhause bieten werden für Familien oder auch Paare und Singles sowie Gewerbetreibende und die Polizei im Ort. „Die Fertigstellung haben wir im Juli anvisiert“, so der leitende Architekt Johannes Hartwich vom Konstanzer Architekten-Büro Hartwich-Huber-Poll. Das hänge aber natürlich noch vom weiteren Winterwetter ab.

Das Projekt der WGA, einer gemeinsamen GmbH der Gemeinde Allensbach und der Sparkasse Reichenau, bietet 22 Wohnungen in unterschiedlicher Größe. Die WGA-Geschäftsführer Matthias Speiermann (von der Sparkasse) und Stefan Weiss (Gemeinde) erklären, das Größenspektrum reiche von zwei bis fünf Zimmer, von knapp 70 bis 145 Quadratmeter. Zusammen gebe es circa 2200 qm neue Wohnfläche, so Speiermann. Zudem biete das größte Gebäude, das direkt an der Kaltbrunner Straße steht, im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss rund 800 qm Gewerbefläche, wovon allein 300 für den neuen Polizeiposten vorgesehen seien. Zudem gibt es eine Tiefgarage mit 49 Stellplätzen und Fahrradbereich sowie 12 oberirdische Stellplätze. Es seien noch keine Wohnungen und erst ein Teil der Gewerbeflächen vergeben, so Speiermann und Weiss. Interessenten finden Informationen auf der Homepage wga-allensbach.de, so Weiss. Hier könne man auch sein Interesse anmelden. Dann sei eine Sammelbesichtigung mit Musterwohnung geplant. Und danach könnten sich die verbliebenen Interessenten endgültig bewerben. Ein Ausschuss des WGA-Aufsichtsrats werde dann über die Vergabe entscheiden, so Weiss. Die Mietpreise müssten noch konkret festgelegt werden. Wobei Weiss und Bürgermeister Stefan Friedrich erklären, die Preise würden sich am aktuellen Mietspiegel orientieren und je nach Lage der Wohnung gestaffelt sein.

Architekt Hartwich und der Geschäftsführer Speiermann betonen den gehobenen Standard und die Wertigkeit der neuen Gebäude und Räume. So seien die Gebäude in Hybridbauweise errichtet, erklärt Hartwich. Zum einen in Massivbauweise mit Außendämmung aus überwiegend Mineralwolle, was ökologisch hoher Standard sei, und die Dachgeschosse in Holz. „Wir haben überwiegend Materialien verwendet, die sehr umweltfreundlich sind – auch bei den Farben“, betont Hartwich. Die Gebäude seien nach dem hohen Energiestandard KfW40 gebaut. Durch die sehr gute Außendämmung und die Dreifachverglasung der Fenster würden die Energiekosten für Heizung niedrig sein. Zur Energieerzeugung gebe es eine Luft-Wärmepumpe, ein Blockheizkraftwerk sowie Photovoltaikanlagen auf den begrünten Dächern.

Alle Wohnungen seien mit einer Einbauküche ausgestattet, so Hartwich, sowie mit Balkon oder Terrasse. Und: „Jede Wohnung hat eine eigene Frischwasserstation, das heißt, das warme Wasser wird in jeder Wohnung erzeugt. Das hat den Vorteil, dass man keine Legionellenprobleme bekommt.“ Es gebe Fußbodenheizung und Vynilböden in Parkettoptik, diese seien pflegeleicht, strapazierfähig und zugleich optisch ansprechend. Viele der Wohnungen hätten zudem nebst Bad eine separate Toilette und einen Abstellraum zusätzlich zu den Kellerräumen für jeden Mieter. Alle Wohnungen seien über Aufzüge barrierefrei zugänglich, so Hartwich und Speiermann. Und es gebe fünf behindertengerechte Wohnungen mit noch höherem Standard wie breiteren Türen und einem Teil der Küchenzeile, der mit Rollstuhl unterfahren werden könne. Und es gebe einen begrünten Innenhof zwischen den Gebäuden mit einem Spielbereich für Kinder, was die Wohnqualität noch erhöhen soll.

Architekt Hartwich betont die hervorragende Zusammenarbeit mit seinem Assistenten, dem Bauzeichner Mahmoud Khaled, und den beteiligten Handwerkern. Der Bauherr habe hier großen wert darauf gelegt, dass Firmen aus der Region tätig seien. „Wir sind terminlich gut im Rennen“, erklärt der Architekt. Auch der Kostenrahmen könne eingehalten werden. Geschäftsführer Speiermann beziffert die Investitionssumme mit knapp 15 Millionen Euro. Das sei schon eine beachtliche Summe, aber nicht unüblich für ein Grundstück dieser Größenordnung (3460 Quadratmeter) und die Wertigkeit des Ganzen. Hartwich fügt an, dass in dieser Summe die komplette Ausstattung inklusive sei – von den Küchenzeilen bis zum BHKW. Dass trotz gestiegener Preise in den vergangenen Jahren der Kostenrahmen eingehalten werden könne, liege daran, dass man rechtzeitig und richtig die Arbeiten ausgeschrieben habe, so Hartwich: Speiermann bestätigt, die frühzeitige Vergabe sei der entscheidende Faktor gewesen. Hier gebühre dem leitenden Architekten großes Lob.

Bürgermeister Stefan Friedrich erklärt, die Fertigstellung des Projekts werde für die Gemeinde ein Höhepunkt des Jahres werden. „Wir wollen im Wohnungsbau und in der Förderung des Gewerbes aktiv werden.“ Deshalb habe man zusammen mit der Sparkasse Reichenau die WGA gegründet. Denn allein hätte die Gemeinde ein Projekt in dieser Größenordnung nicht leisten können. Und: „Ohne diesen Neubau hätten wir künftig keinen Polizeiposten mehr.“ Um sowohl Wohnungen, Gewerbe und Polizei unterbringen zu können, wurde das rund 3500 Quadratmeter große Grundstück nun deutlich dichter bebaut, als es früher war. Dort gab es bisher ein lang gezogenes altes Gebäude, in dem das Technologiezentrum (TZA) untergebracht war, sowie Garagen und Parkplätze.

Die Bedeutung von weiterem Wohnraum wurde jüngst auch wieder in der Haushaltsberatung des Allensbacher Gemeinderats von mehreren Mitgliedern betont. Der Bürgermeister sagte: „Wohnraum ist ein Standortfaktor.“ SPD-Chef Tobias Volz meinte, die WGA biete hier eine große Chance für die Gemeinde. Es gebe auch noch andere Grundstücke, auf denen Wohnbebauung möglich wäre. So zum Beispiel das Areal am Ackerweg, wo derzeit der Montessori-Kindergarten in Containern untergebracht ist. Patrick Konopka von der FDP meinte, der neue Wohn- und Gewerbekomplex an der Kaltbrunner Straße sei nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“. Die Gemeinde müsse vorwärts machen bei anderen laufenden Projekten. Dabei nannte er zum einen das geplante Neubaugebiet Breite westlich von Kaltbrunn. Dort wäre die Gemeinde auch gern längst schon weiter. Aber da es im Plangebiet einen Streuobstbestand gibt, der unter Naturschutz steht, hat der Bund für Umwelt- und Naturschutz Widerspruch gegen die Rodung eingelegt. Das Verfahren läuft noch. Die Gemeinde will die meisten der Streuobstbäume verpflanzen und plant zudem Ausgleichsmaßnahmen. FDP-Mann Konopka sprach als weiteres Projekt das Adler-Areal im Zentrum von Allensbach an. Das alte Gasthaus soll abgerissen werden, ebenso die alte Sparkasse und das Polizeigebäude auf der anderen Straßenseite. Die Sparkasse Reichenau plant hier nebst einer neuen Geschäftsstelle mehrere Gebäude mit Wohnungen, die vermietet werden sollen. Aktuell läuft das Bebauungsplanverfahren.

Die Gemeinde und die Sparkasse haben die WGA im Winter 2018/2019 gegründet und jeweils 500.000 Euro als Stammkapital eingebracht. Zuvor hatten sie eine gemeinsame Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zur Wirtschaftsförderung. Mit dieser hatten sie 1996 das alte Gebäude einer ehemaligen Blumenfabrik auf dem Grundstück an der Kaltbrunner Straße erworben und dort seither das Technologiezentrum Allensbach geführt. Weil das Gebäude aber zunehmend einen hohen Sanierungsbedarf hatte, entschieden beide Partner vor einigen Jahren, die WGA mit weiter gefasstem Tätigkeitsfeld zu gründen und das Grundstück zugleich besser mit Bebauung zu nutzen