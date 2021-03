Rund 50 Teilnehmer verfolgten die Veranstaltung und übten Kritik an den Plänen, aber auch am Ablauf der Anhörung. Denn entgegen den bisherigen Gepflogenheiten sollten die Bürger nicht übers Mikrofon sprechen und so direkt ihre Fragen stellen. Dies sollte vielmehr schriftlich auf einem gesonderten digitalen Portal geschehen. Einige ältere Bürger, die vermutlich auch technisch überfordert waren, setzten dann doch durch, dass sie mündlich gehört wurden.

Das ist ab Mai geplant Autofahrer sollen das Strandbad Horn nur noch in Einbahnrichtung über die Hermann-von-Vicari- und die Jakobstraße erreichen. Auf dem Straßenabschnitt zwischen Jakobstraße, Abzweigung Seehalde, und Eichhornstraße, Abzweigung Hermann-Hesse-Weg, soll eine Einbahnstraße entstehen. Der gewonnene Platz auf der Eichhornstraße soll den Radfahrern zur Verfügung stehen. Die Therme, die Firma Christiani, die Schmieder-Klinken und die Rosenau sind von der Neuregelung ebenso wenig betroffen wie die Nutzer der Buslinie 5. Die Kosten der Neuregelung Die Einbahn-Lösung sei eine günstige Möglichkeit, sofort etwas für Radfahrer zu tun. Dies strichen in der Bürgeranhörung Stephan Fischer, städtischer Verkehrsplaner, und Gregor Gaffga, städtischer Beauftragter für den Radverkehr, heraus. Aktuell müssen Radfahrer in der Eichhornstraße das letzte Stück zum Hörnle auf einem schmalen Waldweg zurücklegen. Die Fahrbahn ist für sie gesperrt. Künftig sollen sich die Radler bis zum Strandbad auf der Eichhornstraße bewegen und dafür eigene Spuren in jede Richtung bekommen. Autofahrer indes sollen sich im Einbahnverkehr bewegen und auf Tempo 30 gebremst werden.

Die Vertreter der Stadt rechnen mit rund 30.000 Euro Kosten für Einbahnregelung und die neuen Markierungen. Ein richtiger Umbau der Eichhornstraße oder des Waldwegs würde mit 200.000 Euro und mehr zu Buche schlagen. Auch der Baum- und Naturschutz würde den Ausbau erschweren, betonte Gregor Gaffga, Radbeauftragter der Stadt Konstanz.

Ein neues System für die Lenkung des Verkehrs zu Plätzen, wo Autofahrer den Wagen abstellen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiterfahren können (Park and Ride), sei derzeit aus finanziellen Gründen unrealistisch, stellte Stephan Fischer fest. Denn der aktuelle Haushalt der Stadt Konstanz ist stark geprägt durch hohe Einbußen wegen der Corona-Pandemie. Langfristig sei aber geplant, ein modernes Parkleit-System zu installieren, sagte Fischer.

Stephan Fischer, städtischer Verkehrsplaner (Archivbild) | Bild: Oliver Hanser

Höhere Parkgebühren beim Strandbad Horn

Am Strandbad sollen ab dieser Saison zudem die Parkgebühren steigen. Die neue Höhe werde noch ermittelt und dem Technischen Ausschuss zur Entscheidung vorgelegt. Ziel sei es, die Fahrt mit dem eigenen Auto nicht mehr finanziell attraktiver zu gestalten als die Anfahrt mit dem Bus. Auch dies sei im Rat immer wieder gefordert worden.

Eine Anwohnerin aus der Jakobstraße, wo Tempo 40 zugelassen ist, sagte, seit acht Jahren kritisiere sie, dass es dort keine Gehsteige für die Fußgänger gebe. So seien Kinder gefährdet, aber auch Erwachsene. Andere fürchten, dass der Mehrverkehr dazu beiträgt, dass Rettungskräfte nicht mehr zum Strandbad kommen. Manche befürchten auch Rückstaus an der Kreuzung Mainaustraße/Hermann-von-Vicari-Straße.

Das kritisieren die Bürger Sie bemängelten vor allem, bei den Plänen der Stadt seien die Hermann-von-Vicari- und die Jakobstraße außer Acht gelassen. Dort lebten Radfahrer schon immer gefährlich, denn in beiden Straßen gehe es eng zu. Durch die Mehrbelastung zu Stoßzeiten werde sich die Lage der Radfahrer künftig nicht verbessern. Dies sei nur in einem kurzen Stück in der Eichhornstraße der Fall. Unter anderem wegen der Sportvereine im Quartier sei die Vicaristraße schon heute stark belastet und werde zugeparkt. Das schlagen Bürger vor Sie sehen für Radfahrer mögliche alternative Strecken zum Strandbad, etwa über die Abzweigung Hermann-Hesse-Weg und die Stichstraße Zur Therme. Diese wird derzeit nur vom Bus genutzt, der übrigens weiter wie bisher fährt. Auch die vom Seeufer weiter entfernte Fontainebleau-Allee wurde als alternative Wegführung vorgeschlagen. Die Radexperten der Stadt sehen aber in der Allee keine Verbindung fürs Strandbad. Über diese erreiche man andere Ziele. Auch für Familien, die mit dem Rad zu einem Ausflug unterwegs seien, sei die Achse Zur Therme nicht sinnvoll.

Sven Martin von der Bürgervereinigung Allmannsdorf begrüßte grundsätzlich, dass die Führung des Radverkehrs zum Hörnle besser werden soll. „Die aktuelle Situation ist insbesondere in den Bereichen, wo Radfahrer und Autofahrer sich begegnen, nicht befriedigend, teilweise gefährlich und verbesserungsfähig“, stellt Martin in einer Mitteilung fest. In der Bürgerversammlung plädierte er für eine Verkehrslenkung, um Parksuchverkehr im Wald zu vermeiden.

Grundsätzlich lehnt auch er mehr Verkehr in der Hermann-von-Vicari- und der Jakobstraße ab. In der Mitteilung heißt es: „Mittelfristig muss es das Ziel sein, die Anzahl der Pkw und auch der Parkplätze insbesondere von Mai bis September am Horn zu reduzieren“. Manche Anlieger übten grundsätzlich Kritik, warum sie jetzt erst eingeschaltet würden. Sie hätten sich Gespräche mit Vertretern der Stadt im Vorfeld der Planungen gewünscht.

Das sagen Vertreter der Stadt zur Kritik der Bürger

„Ja, an dieser Stelle ist der Autoverkehr benachteiligt“, stellte Stephan Fischer fest. Er betonte, dass der Gemeinderat beschlossen habe, den Radverkehr zu fördern und mehr Tempo 30 zu verwirklichen. In vielen Fällen aber seien der Stadt bei einer Reduzierung der Geschwindigkeit rechtlich die Hände gebunden.

Auf der Eichhornstraße biete sich mit der Einbahnlösung die Möglichkeit, die Autos auszubremsen. Neue Parkgebühren und Angebote wie eine Verleihstation für Transporträder sollen Bürger bewegen, nicht mehr mit dem eigenen Auto zum Strandbad zu fahren.

Das versprechen Vertreter der Stadt An Spitzentagen überlegen sie, Verkehrskadetten am Horn einzusetzen. Sie sollen für Ordnung sorgen, wenn Besucher zum größten Strandbad am Bodensee drängen. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Chaos wegen Wildparkern gegeben. Verkehrsplaner Stephan Fischer betonte, diese Probleme hätten aber nichts mit der geplanten neuen Verkehrsregelung zu tun. Dank dieser solle vielmehr das Strandbad für Fußgänger und Radfahrer besser erreichbar sein.

Gregor Gaffga sicherte zu, die Vicaristraße nochmals genauer zu betrachten und mögliche Gefahrenpunkte schon im Vorfeld zu entschärfen. Eventuell sei es möglich, dass sich Radfahrer dann auf der Straße sicherer fühlten. Er geht aber davon aus, dass sich Verkehrsbelastung und -entlastung nahezu aufheben, und will durch Beobachtung neue Erkenntnisse gewinnen.

Gregor Gaffga, Radverkehrsbeauftragter der Stadt (Archivbild) | Bild: Nikolaj Schutzbach

Gaffga räumte ein, dass derzeit keine Verbesserungen in der Hermann-von-Vicari- und der Jakobstraße vorgesehen seien. Es werde dort aber auch zu keinen Verschlechterungen kommen. Fischer geht davon aus, dass Autofahrer vor allem ihre Gewohnheiten ändern müssten.

Wie sich der Verkehr zu den Stoßzeiten am Wochenende entwickle, werde beobachtet. Er wies mehrfach darauf hin, dass es sich um einen Versuch handle, den man auch vorzeitig beenden könne: „Wenn es zum Chaos kommt, dann brechen wir den Test ab.“