Die Z-Brücke über den Gleisen des Bahnhofs Petershausen wird dem einen oder anderen Anwohner demnächst möglicherweise einen unruhigen Schlaf bescheren. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind in der Arbeitswoche vom 13. bis 17. März nächtliche Instandsetzungsarbeiten an dem Bauwerk geplant.

An der südlichen Rampe der Brücke müsse ein Berührungsschutz über der elektrischen Oberleitung erneuert werden, hieß es weiter. Die Arbeiten seien erforderlich, da es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt. „Wind und Wetter haben ihm zugesetzt“, sagte Stadtsprecher Walter Rügert auf Anfrage.

Bei den Berührungsschutz-Elementen handelt es sich um die Teile unten links am Geländer. | Bild: Sven Frommhold

Die Arbeiten werden in mehreren aufeinander folgenden Nächten jeweils in der Zeit von 22 Uhr abends bis 5.30 Uhr morgens ausgeführt. „Die Arbeitskräfte achten darauf, dass es bei den Arbeiten zu möglichst wenig Beeinträchtigungen durch Lärm kommt“, so die Stadtverwaltung. Dennoch bitte man bereits jetzt um Verständnis für mögliche Unannehmlichkeiten.

Konstanz Aus drei mach sechs – Konstanz wird immer mehr zur Fahrrad(zähler)stadt Das könnte Sie auch interessieren

Fußgänger oder Radfahrer, die zu so später beziehungsweise früher Stunde die Überführung überqueren wollen, müssen keine Umleitung in Kauf nehmen. „Die Brücke wird nicht komplett, sondern lediglich der Arbeitsbereich jeweils abgesperrt“, sagte Pressesprecher Walter Rügert.

Die Z-Brücke wurde nach einigen Verzögerungen und Kostensteigerungen im März 2018, also vor fünf Jahren, eingeweiht. Wie das umstrittene Bauwerk angenommen wird, zeigte eine Zählung in einer normalen Schul- und Arbeitswoche im vergangenen Oktober. Demnach überquerten 591 Radfahrer und 423 Fußgänger täglich die Brücke.

Konstanz Spatenstich für den Busbahnhof! Hier beginnt die Zukunft des Brückenquartiers in Petershausen Das könnte Sie auch interessieren

Beschlossen hatte der Gemeinderat den Bau der Brücke schon 2009. Sie sollte ursprünglich 2,6 Millionen Euro kosten – am Ende wurden es mehr als 6 Millionen.