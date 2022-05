Georg Hiltner , 58 Jahre, stammt aus Pforzheim. Nach dem Geografie-Studium an der TH München arbeitete er als Referent für Städtebau in München und von 2000 bis 2004 als Geschäftsführer des Passau Marketing e.V. sowie als Citymanager für die Stadt Passau. Anschließend war er bis 2007 Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands BAG und arbeitete danach in einem Textilunternehmen in Nürnberg. Seit 2009 ist Georg Hiltner Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz. Er ist verheiratet und geht gern Motorrad- und Skifahren, ins Theater und Kino. (kis)

Das Handwerk reagiert auf die Herausforderungen, indem Ausbildungsberufe diversifiziert werden und wir einer größeren Zielgruppe die Möglichkeit geben, aktiv an der Energiewende mitzuwirken. Der eine möchte vielleicht eher im Elektrohandwerk mit Steuerungselektronik und digitalen Elementen arbeiten, der andere eher praktisch auf der Baustelle. Das Handwerk hat einen entscheidenden Anteil an der Energiewende, aber wir brauchen noch viel mehr Fachkräfte für die kommenden, massiven Auftragslagen zur Bewältigung der Aufgaben. Wir sind auch im Dialog mit Städten, Gemeinden und Kreistagen und fragen ab, was die Kommunen in Sachen Energiewende konkret tun wollen und wie das Handwerk sich daran beteiligen kann. Auf unserer Seite bieten wir aktiv Weiterbildungen für Handwerker an, damit sie energetische Sanierungen umsetzen können, Photovoltaikanlagen aufs Dach bekommen und die Endkunden beraten können. Unser Schwerpunkt als Handwerkskammer ist dieses Jahr die Nachhaltigkeit.

Weil ich glaube, dass das Handwerk enorme Potenziale hat, die Nachhaltigkeit zu zeigen. Im Bauhandwerk, der größten Branche in Baden-Württemberg, gibt es das größte Potenzial, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Darüber hinaus bestehen quer durch alle Gewerke riesige Chancen, an der Energiewende mitzuwirken und auch die Verhaltensänderung der Bevölkerung positiv zu beeinflussen. Es geht immer um zwei Wege: Zum einen tragen Handwerker dazu bei, bei ihren Kunden mehr Nachhaltigkeit zu erreichen, zum Beispiel durch Dämmung oder Smart Homes. Zum anderen können sie auch ihre eigenen Betriebsabläufe umweltfreundlicher gestalten, sei es durch eine Flotte mit Elektroautos oder die energetische Sanierung des eigenen Betriebs.

Bei den Lebensmitteln versuchen wir als Familie, nachhaltig zu agieren. Wir kaufen regionale Erzeugnisse, kochen frisch und produzieren vieles selbst, zum Beispiel Marmelade. Außerdem versuchen wir, uns in der Umwelt so zu verhalten, dass die Artenvielfalt nicht weiter dezimiert wird.

Das liegt unter anderem an der veränderten Einstellung junger Menschen, die die Bedrohung durch den Klimawandel erkannt haben und dies durch reichweitenstarken Protest kundtun, der in der Gesellschaft wirkt. Dazu kommt eine ressourcenschonendere Produktion. Auch hier hat zum Glück ein Wandel eigesetzt, der dafür sorgt, dass sich Menschen immer mehr mit der Frage beschäftigen, ob man ein Produkt kaufen muss und wenn ja, ob es nachhaltig ist.

Schwarzwald-Baar-Kreis – Der klassische Beruf des Elektroinstallateurs hat sich zu einem zukunftsweisenden Ausbildungsberuf gewandelt. Früher gab es in der Raummitte einen Leuchtenanschluss und an den Türen einen Schalter, mit dem die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet wurde. Der Elektroinstallateur verlegte die Elektroleitungen, um Steckdosen, Leuchten, Küchenherd und Heizung mit Strom zu versorgen. Heute werden Kabel und Leitungen zwar weiterhin in oder auf der Wand und in Kanälen sowie Trassen verlegt, aber zum Elektrowerkzeug gesellt sich nun ein Laptop. Zu Starkstromleitungen kommen Netzwerkleitungen hinzu. „Heute gestalten wir im Elektrohandwerk die Zukunft mit“, sagt Ralf Pfaff, Obermeister der Elektroinnung Schwarzwald-Baar und Inhaber von Pfaff Energie- und Gebäudetechnik in Königsfeld.

Rüstzeug für die Zukunft

Die Gebäude werden intelligenter, das gesamte Haus ist vernetzt, man spricht von einem Smart Home. Sensoren steuern Rollläden und Jalousien, lassen Markisen automatisch einfahren, und Lichtszenen mit modernen LED-Leuchten sorgen für Wohlfühlatmosphäre. All dies und eine weitere Herausforderung bescheren dem Elektrohandwerk beste Zukunftschancen: Die Energiewende. „Früher bildeten sie einen Randbereich, aber heute rücken Photovoltaik, Elektromobilität und Wärmepumpen in den Fokus“, so Pfaff. Die Energieeinsparung sei abhängig von Steuerungs- und Regeltechnik und das gehe nur mit intelligenter Gebäudetechnik. Dabei sei es umso wichtiger, dass die unterschiedlichen Gewerke näher zusammenrücken. „Wir müssen im Handwerk mehr kooperieren, das gilt auch auf Verbandsebene“, appelliert Pfaff.

„Den Schulabgängern bietet das Elektrohandwerk ein gutes Rüstzeug für die Zukunft, einen sicheren Arbeitsplatz, bei dem ihnen alle Türen offen stehen“, so Pfaff. Das beinhalte die Weiterbildung zum Meister oder Techniker bis hin zum Studium oder dem eigenen Unternehmen. Fünf Ausbildungsberufe zum Elektroniker bietet das Elektrohandwerk an (siehe Infotext). Julian Öttle ist einer von vier Azubis bei Pfaff und im ersten Lehrjahr. Der Realschüler entschied sich nach einem Ferienjob für den Ausbildungsberuf zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Nicht nur das Installieren, sondern auch das Konfigurieren von Gebäudesystemtechnik gehört später zu seinen Aufgaben. „Für mich ist es wichtig, dass man am Ende des Tages sieht, was man geleistet hat“, sagt Öttle. Lob kommt vom Chef: „Julian ist einer unserer besten Auszubildenden, er wird seinen Weg gehen“.

Der Nachwuchs ist bei Pfaff mit den Gesellen nicht nur auf den Baustellen tätig. Ein eigener Werkstatt- und Onlineunterricht ergänzt neben der Berufsschule die praktische Arbeit beim Kunden. „In der Werkstatt können die Auszubildenden Grundschaltungen verdrahten und an einem Labortisch ein Bussystem aufbauen und programmieren“, erklärt Ralf Pfaff. Das Elektrohandwerk biete eine riesige Spielwiese und für jeden Typ die passende Ausbildung sowie die Möglichkeit, die Energiewende vor Ort in die Praxis umzusetzen. Lediglich mehr junge Frauen wünscht sich der Obermeister in dem noch von Männern dominierten Elektrohandwerk.

Anlagenmechaniker SHK

Wie im Elektrohandwerk hat sich auch das Berufsbild der einstigen Heizungs- und Sanitärinstallateure geändert. Sie sind heute Spezialisten für moderne Gebäudetechnik und heißen Anlagenmechaniker für Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik. Sie verlegen zwar weiterhin Rohrleitungen, löten, sägen und installieren Anschlüsse. Während früher die klassischen Öl- und Gasheizungen angedockt wurden, rücken aktuell Themen wie Pellets-Heizungsanlagen, Wärmepumpen, elektrische Infrarotheizungen und Photovoltaik in den Vordergrund. Da gilt es, sich in der Ausbildung mit Steuerungs- und Regelungssystemen auseinanderzusetzen. Mit dem Laptop werden Heizungs- und Klimaanlage in die Gebäudesystemtechnik integriert.

„Das Berufsbild wird immer komplexer. Heizungs- und Sanitärinstallateur waren früher separate Berufe und bilden heute ein gemeinsames Berufsbild“, sagt Dirk Gläschig, der das Villinger Familienunternehmen in der dritten Generation führt. Kenntnisse in der Blechbearbeitung, aber auch zusätzliche elektrotechnische Grundkenntnisse seien erforderlich. „Die Ausbildung allein auf der Baustelle reicht heute nicht mehr aus“, sagt Gläschig. Es gebe zu viele Anforderungen an die Auszubildenden, die auf der Baustelle zu kurz kämen, und da müssten die Betriebe mehr tun. Der künftige Lehrplan bei Gläschig sieht vor, dass neben der schulischen die innerbetriebliche Ausbildung intensiviert wird. „Wir richten hierzu eine Ausbildungswerkstatt ein“, so Gläschig. Der Handwerksbetrieb bildet neben den Anlagenmechanikern auch Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik aus.

Azubi mit klaren Vorstellungen

Die Ausbildungswerkstatt wird im Bereich der Blechbearbeitungshalle eingerichtet, in der Jan Hauptvogel gerade eine CNC-gesteuerte Langabkantbankmaschine zur Blechbearbeitung programmiert. Hauptvogel ist im dritten Ausbildungsjahr zum Anlagenmechaniker und hat eine klare Vorstellung davon, wie es nach der Gesellenprüfung weitergeht. „Ich werde noch einige Zeit Erfahrung im elterlichen Betrieb sammeln und nach der Meisterprüfung das Unternehmen weiterführen“, sagt Hauptvogel.

Die Zukunftschancen für die Auszubildenden sind vielfältig mit sehr guten Verdienstmöglichkeiten. „Jeder spricht vom Klimawandel. Wir gestalten diesen mit jeder Anlage, die neu gebaut oder ersetzt wird, und sorgen so für weniger CO 2 -Ausstoß“, sagt Gläschig. „Darauf kann man stolz sein. Handwerk ist zwar auch körperliche Arbeit und manchmal anstrengend, aber lasst die Kinder schaffen, denn das ist gut für Körper und Geist und man sieht, was am Ende des Tages geleistet wurde“, appelliert er.

