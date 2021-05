von Cian Hartung und Eva Marie Stegmann

Der tragische Fall eines jungen Mannes, der am Sonntag auf dem Reichenauer Inseldamm in seinem brennenden Auto verstarb, gibt weiter Rätsel auf. Was ist passiert? War der 24-Jährige abgelenkt? War es ein medizinischer Notfall? Wie kann ein modernes Fahrzeug überhaupt in Flammen aufgehen?

Laufende Ermittlungen zur Brandursache

Über den Unfallhergang sagt die Polizei zwei Tage danach nichts. „Wir wissen nur, dass das Auto von der Fahrbahn abgekommen ist“, sagt Jörg Kluge, Sprecher der Polizei Konstanz am Dienstag. Warum der Wagen anfing zu brennen, sei nach wie vor ungeklärt. Ein Brand könne bei einem solchen Aufprall entstehen, so Kluge, trotz sicherer Bauweise moderner Autos.

Externe Unfallgutachter, die für die Ermittlungen hinzugezogen wurden, hätten sich seit Sonntag auf Spurensuche begeben. Laut dem Polizeisprecher werde es für sie aber „schwierig, etwas herauszufinden“. Auch die Frage, warum überhaupt das Unfallopfer die Kontrolle über das Auto verlor, sei ungeklärt. „Der Fahrer kann am Handy gewesen sein oder es können gesundheitliche Gründe sein.“ Ein Suizid werde nicht ausgeschlossen, so Kluge.

Geringes Restrisiko trotz moderner Autos

Dass ein Auto nach einem Unfall in Brand gerät, komme „verhältnismäßig wenig vor“, sagt Brandursachenermittler Michael Pelizäus. Die Fahrzeuge seien mittlerweile sehr sicher geworden. Dennoch gäbe es ein geringes Restrisiko, was meist im Motorenraum zu verorten sei.

Wenn Kraftstoffe wie Motor-, Getriebe- oder Lenkungsöl nach einem Aufprall auf die heiße Abgasanlage eines Verbrennungsmotors treffen, kann ein Brand entstehen. Das Feuer entstehe in so einem Fall möglicherweise am Abgaskrümmer, einem Teil des Verbrennungsmotors, von wo die Abgase in die Auspuffanlage weitergeleitet werden, erklärt Pelizäus. Dieselmotoren seien für eine solche Brandentstehung sogar noch anfälliger.

Bei den Ermittlungen eines Brandursachenermittlers würde normalerweise das komplette Auto auseinandergebaut. Vereinzelt würden Einzelteile und Materialien im Labor untersucht, sofern es der Unfall erfordert. „Bis der Grund für einen Brand gefunden ist, können zwei bis drei Wochen vergehen“, sagt Pelizäus.

Allerdings: Dort, wo sich die Tragödie ereignete, zeugte am Dienstag nicht nur das rot-weiße Absperrband der Polizei von dem Unfall: In beide Fahrtrichtungen lagen in einem Umkreis von zwei Metern um die Unfallstelle gut sichtbar Fahrzeugteile im Gras.

„Brand sollte nicht passieren“

„Ein Brand sollte nach einem solchen Aufprall nicht passieren“, meint auch Michael Binder, Schadengutachter aus Stockach. Dass ein Auto nach einem Unfall zu brennen beginnt, hält er für „ungewöhnlich.“

Wenn allerdings Öl austritt, der Motor noch heiß ist und es zu einem Kurzschluss in der Fahrzeugmechanik kommt, könne es anfangen zu brennen, so Binder.

Es sind viele Faktoren, die dabei zusammenkommen müssen. Ob der 24-Jährige Pech hatte, ob es am Fahrzeug lag oder Absicht in irgendeiner Form hinter dem Unglück stand – das herauszufinden ist nun Sache der Polizei.