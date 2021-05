Das Bild ihres Neffen, sagt Sandra Goncalo, könne der SÜDKURIER gerne verwenden, um über die Spendenaktion zu berichten. Über ihren Neffen und den Unfall wolle die Familie derzeit aber nicht sprechen. „Wir sind in tiefer Trauer.“

Es ist nur allzu verständlich: Die aus Rielasingen-Worblingen stammende Familie will in Frieden trauern, um Markus. So heißt der junge Mann, der bei dem tragischen Unfall auf der Reichenau am Sonntag verstarb, und aus einem Leben gerissen wurde, das gerade einmal 24 Jahre dauerte.

Und dennoch sucht Sandra Goncalo die Öffentlichkeit, weil sie Markus Mutter und Bruder helfen will. Die haben, sagt Goncalo, nicht die Mittel, um die Kosten zu stemmen, für den Unfall und die Beerdigung. Deshalb hat sie eine Online-Spendenaktion auf dem Portal Gofundme gestartet.

Schon fast 4000 Euro gespendet

Die Anteilnahme ist groß: Als Zielbetrag sind 5000 Euro angegeben, am Donnerstagabend hatten bereits 89 Menschen beinahe 4000 Euro für die Familie gespendet.

Und beim SÜDKURIER hat sich die Freie Trauerrednerin Sandra Müller gemeldet. „Wenn die Familie möchte, würde ich umsonst die Trauerrede halten“, schreibt sie.

„Wir haben einen lieben Menschen verloren“, beginnt Sandra Goncalo den Spendenaufruf. „Mein Neffe Markus ist in der Nacht zu Sonntag auf der Reichenauer Allee von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und dann im Auto verbrannt. Markus hatte keine Unfallversicherung.“

Die Polizei Konstanz hat unterdessen auch am Donnerstag keine neuen Details zu dem Unfall bekannt gegeben. Die Unfallursache bleibt weiterhin unbekannt.

Wer sich an der Spendenaktion beteiligen möchte, kann dies gelangt über diesen Link zur Spendenaktion.

Den Text auf der Internetseite zum Spendenaufruf beendet Sandra Goncalo mit den Worten: „Vielen Dank, bleibt gesund und passt auf euch auf!“