Zwei Menschen sind am Mittwochabend, 27. Juli, bei einem Unfall nahe der Grenze in Konstanz schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten der 54-jährige Mann und die 48 Jahre alte Frau auf einem Roller gesessen, der mit einem Auto zusammengestoßen ist. Sie wurden mit zwei Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 55-jährige VW-Fahrer gegen 19 Uhr auf der Grenzbachstraße in Richtung Hauptzoll unterwegs. An der Kreuzung ordnete er sich auf der Linksabbiegerspur in Richtung Schweiz ein und hielt an der Rot zeigenden Ampel an.

Als sie auf Grün umschaltete, fuhr der Mann in die Kreuzung ein und bog nach links ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Roller, der von der Europastraße nach links auf die Grenzbachstraße abbiegen wollte. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 4500 Euro. Um den Roller kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie sollen sich unter der Telefonnummer (07733) 9960-0 melden. Gefragt sind vor allem Angaben zur Ampelschaltung.