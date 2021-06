Konstanz vor 1 Stunde

Nach Rückkehr in Präsenzunterricht: Schnelltest-Bescheinigungen stellen Konstanzer Schulen vor Herausforderungen

Die weiterführenden Schulen in Konstanz sind am Montag in den Präsenzunterricht zurückgekehrt. Die Einrichtungen müssen ihre Schüler zweimal wöchentlich auf Corona testen und Nachweise für negative Testergebnisse ausstellen. Während sich Schüler über die Rückkehr freuen, kämpfen Schulsekretariate mit der hohen Nachfrage nach den Testbescheinigungen.