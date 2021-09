Konstanz vor 28 Minuten

Nach Randalen und Räumung des Areals Klein Venedig: Die Verantwortlichen wollen im kommenden Jahr Konsequenzen ziehen

Bis zu 500 Menschen haben am vergangenen Wochenende auf dem Areal Klein Venedig gefeiert. Doch statt ausgelassener Spätsommerstimmung kam es Diebstählen, Brandstiftung, Angriffen auf Beamte und wohl auch zu sexueller Belästigung. Was sagen die Verantwortlichen dazu und wie möchte man dem in Zukunft entgegenwirken?