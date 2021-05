Das Stadttheater

Wer, wie Gisela Kusche, Aufführungen des Stadttheaters sehen möchte, hat dazu bald mehrere Gelegenheiten: „Revolution“, ein musikalischer Aufschrei mit Punk und Politik feiert am Samstag, 29. Mai, Uraufführung. Das Familienstück „Der Bär im Universum“ für Kinder ab sechs Jahren im Innenhof des Wessenberghauses hat am Sonntag, 30. Mai, um 15 Uhr, Premiere und ist bis 27. Juni mehrmals zu sehen. Karten gibt es im Kulturkiosk an der Wessenbergstraße 41 und unter www.theaterkonstanz.de . Für Besuche ist ein tagesaktueller Corona-Test notwendig, eine zweite Impfung oder durchlebte Infektion (maximal vor sechs Monaten).