Gute Nachrichten nach dem Fenstersturz im Stadtteil Königsbau! Der vierjährige Junge, der Ende Mai etwa fünf bis sechs Meter in die Tiefe gestürzt war, ist wohlauf. „Er hatte wohl mehrere Schutzengel“, sagte Katrin Rosenthal, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, auf Anfrage.

Das Kind sei nach der Behandlung im Krankenhaus mittlerweile wieder zu Hause, so Rosenthal weiter. Der Junge hatte an jenem Dienstag, 30. Mai, mittags mit seinem achtjährigen Bruder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Jacob-Burckhardt-Straße gespielt.

Als er dabei auf den Fenstersims stieg, brach das am Fenster angebrachte Fliegengitter ab. Das Kind stürzte aus dem zweiten Obergeschoss auf ein genau unter dem Fenster geparktes Auto, das glücklicherweise zumindest den Aufprall auf den Boden verhinderte.

Der Junge war mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Wer das Fenster mit dem Fliegengitter vor dem Unglück geöffnet hatte, das konnte die Polizei nicht sagen.