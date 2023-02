Geschwächt, aber glücklich und mit Siegerpose sitzt Andreas Friedel in seinem Rollstuhl und lächelt unter der Maske in die Kamera. Denn an diesem Tag im Februar feiert er zum zweiten Mal seine Geburt. Der 52-jährige Konstanzer leidet an Multipler Sklerose (MS) und sah seine letzte Chance in einer Stammzelltherapie.

Da diese in Deutschland nur unter ganz bestimmten Umständen bezahlt wird, flog Friedel nach Mexiko. Spendenaufrufe in sozialen Medien, über Flyer und Berichte im SÜDKURIER brachten ihm die nötige Summe von rund 60.000 Euro ein.

Nun ist er seit gut zwei Wochen in Mexiko und hat ein Programm hinter sich, das seinen Körper an die Grenzen bringt: Zunächst viermal Chemotherapie, um das kranke Immunsystem auf Null zu bringen. Gleichzeitig das Absaugen körpereigener Stammzellen, die ihm kurz darauf wieder zurückgegeben wurden. So kann der Körper nun ein neues, gesundes Immunsystem aufbauen – mit Hilfe seiner eigenen Stammzellen.

Da diese Therapie bei MS in Deutschland noch nicht sehr bekannt ist, führt der 52-Jährige ein Online-Tagebuch. „Ich möchte allen zeigen, dass die Behandlung in Mexiko auch möglich ist, wenn man im Rollstuhl sitzt“, sagt er dem SÜDKURIER. Denn allein der Flug nach Monterrey (wo sich die behandelnde Klinik befindet) mit Zwischenstopps in Madrid und Mexiko City bedeuteten einen großen Organisationsaufwand.

Der Verkehr in Mexiko Während Andreas Friedel das mexikanische Gesundheitssystem lobt, findet er die Klinik-Umgebung und den Verkehr weniger prickelnd, wie er im Tagebuch schreibt: „Auf der Fahrt zu anderen Kliniken kann ich was von dem Stadtteil sehen, in dem ich untergebracht bin. Doch das, was ich sehe, ist nicht sehr hübsch, lieblos zusammengeschusterte Architektur. Viel, viel, viel Autoverkehr, man sieht kaum Fußgänger und Radfahrer auf der Straße. Man muss hier mit dem Auto fahren, ansonsten hat man keine Chance, sich fortzubewegen. Da lobe ich mir Konstanz!“

„Beruhigend, dass alle so akkurat arbeiten!“

Und während des Aufenthalts in der mexikanischen Klinik muss Andreas Friedel rund um die Uhr betreut werden. In seinem Tagebuch lobt der Konstanzer das mexikanische Gesundheitssystem: „Anscheinend gibt es in Mexiko keinen Pflegenotstand. Es sind hier bestimmt zweimal mehr Mitarbeiter im Krankenhaus als bei uns in Deutschland.“

Er fügt hinzu: „Die arbeiten alle sehr professionell und ich werde drei- oder viermal gefragt, ob ich meinen Namen buchstabieren könne und wirklich Andreas Friedel sei. Erst nach viermaliger Absicherung wird der Beutel mit meinem Stammzellen mit meinem Namen versehen. Sehr beruhigend, dass alle so akkurat arbeiten!“

Nach drei Stunden Stammzellentnahme ist dieser kleine Beutel die Grundlage für ein neues Leben des MS-Patienten Andreas Friedel. | Bild: Andreas Friedel

Laut Tagebuch verträgt Andreas Friedel die Behandlung recht gut, aber hier und da schreibt er doch von Schmerzen und Schlaflosigkeit. „Das Ganze ist kein Spaziergang!“, sagt er dem SÜDKURIER. Für ihn überwiegt aber die Freude, dass es vorangeht.

Die Entnahme der körpereigenen Stammzellen (Apharese) beschreibt er so: „Jetzt kommt meine neue Picc Line (Zugang in die Vene; Anm. d. Red.) am Hals zum Einsatz. Die Apharese-Maschine wird daran angeschlossen und mein gesamtes Blut läuft durch die Maschine. Dabei werden die Stammzellen herausgefischt. Nach etwa drei Stunden Laufzeit bleibt ein kleines Beutelchen mit rund 100 Millilitern Stammzellen übrig. Diese werden kühl gelagert und nach meiner vierten Chemo-Einheit in meinen Körper zurückgegeben.“

Ein neues Immunsystem? „Ich bin so glücklich!“

Diese letzte Dosis erhielt Andreas Friedel am 19. Februar. Zwei Tage später verkündet der Konstanzer dann stolz: „Nachdem ich die letzte Chemo erstaunlich gut vertragen habe und einen Tag Pause hatte, bin ich heute bereit für meinen Immunsystemgeburtstag. Das heißt, die Stammzellen, die mir letzte Woche entnommen wurden, laufen in einer halben Stunde in meinen Blutkreislauf zurück. Meine Picc Line wird noch entfernt, danach kommt der Chefarzt und gratuliert mir. Das Personal singt ein kleines Geburtstagsständchen auf Spanisch! Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Die Stammzellen werden ein neues Immunsystem aufbauen. Ich bin so glücklich!“

Der zweifache Vater hofft, dass dann endlich die Schübe aufhören, die seinen Gesundheitszustand regelmäßig verschlechtern. Dass er nach der Stammzelltherapie seinen Rollstuhl verlässt, daran glaubt er aber nicht. Jetzt folgen erst einmal neun Wochen Quarantäne, da jede kleine Infektion für sein geschwächtes Immunsystem eine Gefahr darstellt.

(Archivbild) Das wäre sein Traum: Endlich wieder Bass spielen! Andreas Friedel hofft, dass die Stammzelltherapie in Mexiko die Krankheit aufhält oder sogar Verbesserungen bringt. | Bild: Kirsten Astor | SK-Archiv

Doch obwohl dies eine lange Zeit ist, behält Andreas Friedel Zuversicht und Humor: „Gestern hat meine Betreuerin meine Haare abgeschnitten, weil die sowieso ausfallen würden. Sehe aus wie Kojak oder wie Bruce Willis“, trägt er in sein Tagebuch ein.

Wenn die anschließende Blutuntersuchung keine Auffälligkeiten zeigt, darf Andreas Friedel am 4. März zurück nach Konstanz fliegen. Dann kann er seine zweite Geburt nochmal mit seiner Frau Jana und den beiden Söhnen feiern.