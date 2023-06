Die für einige Nutzer überraschende Räumung von Gebäude G der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) am 21. Juni 2023 war nötig, weil Experten es nicht weiter verantworten wollten, dass Studierende und Mitarbeiter sich einem Sicherheitsrisiko aussetzen. Dies teilt die Pressestelle der Hochschule auf Nachfrage mit und ergänzt: „Entgegen mancher Gerüchte sind keine weiteren Gebäude an der HTWG von Sperrungen betroffen.“

Hier geht es nicht weiter! Das große und vielseitig genutzte Gebäude G darf derzeit nicht betreten werden. | Bild: Hanser, Oliver

Dass das in die Jahre gekommene Gebäude bis zu seinem Abriss ertüchtigt werden muss, war schon länger klar. Doch dass diese Bauarbeiten, die vor allem den Brandschutz und Rettungswege betreffen, länger dauern als bisher angenommen, führte zu der recht spontanen Räumung.

„Nach eingehender Prüfung und Rücksprachen zwischen Hochschule, dem Eigentümer Vermögen und Bau sowie dem Baurechtsamt Konstanz haben sich die nötigen Maßnahmen als komplexer herausgestellt als zunächst angenommen. Sie können frühestens im Frühjahr 2024 anlaufen. Gründe dafür sind ausschreibungs- und vergaberechtliche Vorgaben, erschwerend kommt der Fachkräftemangel hinzu“, so die HTWG.

Gab es bislang nicht überall Rettungswege?

Nun stellt sich die Frage, ob Gebäude G jahrelang mit Sicherheitsmängeln genutzt wurde. Denn die Hochschule teilt mit, es müssten „Flucht- und Rettungswege in allen sich in der Nutzung befindlichen Bereichen sichergestellt werden.“ Weiter heißt es: „Flucht- und Rettungswege müssen baulich unabhängig voneinander sein. Wichtig ist auch, dass die Nutzer im Ernstfall durch diese Wege eigenständig das Gebäude verlassen können.“

War das bislang also nicht der Fall? Doch, sagt die Hochschule. Aber seit dem Bau in den 1960er-Jahren seien die Anforderungen an den Brandschutz ständig gestiegen. Deshalb wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt, unter anderem Fluchttreppen angebaut. Doch die aktuellen Vorgaben „erfordern weitere bauliche Maßnahmen“, so die HTWG.

So sieht es im Inneren des baufälligen Gebäudes G aus, hier ein Bild des Labors für Fertigungstechnologie. | Bild: Philipp Uricher/HTWG

Ein Brandsachverständiger wird nun gemeinsam mit der Hochschule, Vermögen und Bau um dem Baurechtsamt Konstanz das Flucht- und Rettungswegekonzept in Gebäude G auf Grundlage eines Gutachtens überarbeiten.

Bislang hatten die Fachleute laut HTWG-Pressestelle Signale gesendet, wonach der Betrieb des G-Gebäudes in seinem jetzigen Zustand verantwortbar sei. Doch „in der Gesamtschau der neuen und vor allem zeitlichen Entwicklungen galt es, mögliche Risiken in ihrer Komplexität erneut abzuwägen“. Die Hochschulleitung sei nicht bereit gewesen, diesen Schwebezustand bis zur Ertüchtigung des Gebäudes weiter zu tragen. Dabei gehe es auch um Haftungsrisiken.

Mitarbeiter auf andere Gebäude verteilt

„Die Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck an Lösungen“, schreibt die HTWG-Pressestelle. Ob zeitnah zumindest Teile von Gebäude G wieder genutzt werden können, hängt von der Einschätzung des Konstanzer Baurechtsamts ab. Wann das gesamte Haus wieder geöffnet wird, ist bis zum Abschluss der Prüfung weiterhin unklar.

Mitarbeiter, die bislang in Gebäude G ihren Schreibtisch hatten, wurden wenn möglich auf die anderen Gebäude auf dem Campus verteilt. Auch Prüfungen, die im gesperrten Gebäude geplant waren, wurden in andere Räume verlegt. „Hervorzuheben ist dieser Tage der kollegiale Umgang innerhalb der Belegschaft der HTWG“, sagt Präsidentin Sabine Rein.

„Hervorzuheben ist dieser Tage der kollegiale Umgang innerhalb der Belegschaft der HTWG“, sagt HTWG-Präsidentin Sabine Rein. | Bild: HTWG

Mitarbeiter brächten sich mit konstruktiven Vorschlägen ein, die den Öffnungsprozess beschleunigen und die Übergangsphase für die betroffenen Kollegen erleichtern könnten. „Dafür sind das Gebäudemanagement der HTWG sowie das Präsidium sehr dankbar“, so Rein.