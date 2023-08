Konstanz vor 1 Stunde

Nach der Pandemie: Hat sich die Stadt Konstanz Corona-Test-Millionen entgehen lassen?

Teststations-Betreiber haben in der Corona-Zeit Millionen an Steuergeldern gescheffelt. In Konstanz sind die Gewinne wohl noch höher ausgefallen. Der Grund: Die Nutzungsflächen stellte die Verwaltung teilweise mietfrei.