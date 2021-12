Der Christmas Garden auf der Insel Mainau bleibt weiter geöffnet – ebenso wie der in der Wilhelma in Stuttgart, wie der Veranstalter mitteilte. Allerdings gilt entsprechend der aktuellen Landesverordnung eine verschärfte Zutrittsregelung. Der Zugang sei nur noch unter Einhaltung der 2G-Plus-Regel möglich. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir unseren Besuchern auch weiterhin alle Voraussetzungen für einen sicheren und entspannten Besuch der Christmas Gardens bieten können“, betonte Christian Doll, Geschäftsführer der C2 Concerts GmbH.

Präzisierung der 2G-Plus-Regel am Sonntag

Der Ausrichter geht davon aus, dass die Präzisierung der Regel durch die Landesregierung vom Sonntag auch für die Weihnachtsgärten gilt. Demnach entfällt nun auch für Geimpfte und Genesene, deren Zweitimpfung beziehungsweise Genesung kürzer als sechs Monate zurückliegt, der zusätzliche Test für den Eintritt. Personen mit Booster-Impfung waren von der Testpflicht ohnehin bereits ausgenommen.

Konstanz Lichter tanzen auf der Mainau: So haben Sie die Blumeninsel im Bodensee noch nie gesehen Das könnte Sie auch interessieren

„Wir werden uns natürlich an das halten, was zutrifft“, sagte C2-Concerts-Sprecher Uwe Hansmann dem SÜDKURIER am Sonntag. Wegen der häufigen Änderungen und Ergänzungen sei es momentan aber kompliziert, immer tagesaktuell Schritt zu halten. „Besucher sollten deshalb vorsorglich immer auf unsere Internetseite schauen.“

Der Christmas Garden auf der Insel Mainau ist bis 9. Januar täglich von 17.30 bis 22 Uhr geöffnet. Um die Besucherzahl zu begrenzen und die Abstände besser einhalten zu können, müssen online Einlasszeitfenster gebucht werden. Auf einen Weg von etwa zwei Kilometern verteilen sich rund zwei Dutzend Installationen.

Konstanz In der Dämmerung beginnt der weihnachtliche Lichterglanz auf der Insel Mainau, dafür wurden rund fünf Kilometer Kabel verlegt Das könnte Sie auch interessieren

In den sozialen Medien dominiert die Freude über die Lichtspiele – es gibt aber durchaus Kritik, etwa an den Eintrittspreisen ab 17 Euro für Erwachsene, 14,50 Euro für Kinder von sechs bis 14 Jahren und 47 Euro für Familien. Die Mainau liegt damit im mittleren Preisbereich; in Berlin und Stuttgart ist es noch teurer. Deutschlandweit finden neun Christmas Gardens statt. Der in Dresden ist wegen der Corona-Lage derzeit aber geschlossen. Mehr Infos finden Sie unter www.christmas-garden.de/mainau.