Drei Top-Themen, fünf Kandidaten, 17 kontroverse Thesen und 120 Minuten voller Politik: Das hat das Podium des SÜDKURIER zur Konstanzer Oberbürgermeister-Wahl geboten. Für die fünf Männer, die sich am 27. September bei den Wählern um das höchste Amt der Stadt bewerben, war es eine Premiere: Der Abend im Konzil war das erste Podium, bei dem sie miteinander auftraten. Und so war ihnen dann gerade am Anfang auch anzumerken, dass sie sich noch beschnuppern und einen Umgang miteinander suchen. Aber wer hat sich denn nun wie geschlagen? Andreas Schuler, langjähriger Reporter des SÜDKURIER, hat schon viele solcher Bürgermeister-Kandidaten-Diskussionen miterlebt. Hier kommen seine Einschätzungen.

Uli Burchardt

Hier war er stark: Als Amtsinhaber kennt Burchardt sich in den Themen natürlich gut aus, und er hat eine enorme Menge von Zahlen und Fakten parat. Er kann gut vermitteln, dass Ideen und Ziele auf der einen Seite und die praktische Umsetzung auf der anderen Seite nicht voneinander zu trennen sind. Und er macht ganz klar – auch die Stadt Konstanz kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Hier kann er noch zulegen: Burchardt ließ sich schnell unter Rechtfertigungsdruck setzen, er könnte aus seiner Position heraus mit Kritik souveräner umgehen. Die Chance, seine Erfolge der vergangenen acht Jahre darzustellen, hat er nicht optimal genutzt. Und warum hat er zwischendurch immer wieder auf sein Handy geschaut?

Andreas Hennemann

Hier war er stark: Andreas Hennemann hat viel Ruhe und Besonnenheit ausgestrahlt und, etwa beim Klimaschutz, Sinn fürs Realistische bewiesen. Seine Sorgfalt zeigt sich auch bis in die Formulierungen hinein, die oft sehr präzise gewählt sind. Er hat sich auch mit konkreten Vorschlägen aktiv, aber nicht aufdringlich in die Diskussion eingebracht und sich als guter Zuhörer erwiesen. Hier kann er noch zulegen: Hennemann denkt politisch, aber er ist kein Profi auf der politischen Bühne. So fiel es ihm nicht leicht, klare Kante zu zeigen, und viele seiner Vorschläge sind noch wenig konkret. Er hat bisher noch nicht deutlich gemacht, ob er eher die Alternative zu Burchardt oder eher die zu Pantisano ist.

Andreas Matt

Hier war er stark: Zum Einstieg wurde er gefragt, ob er aggressiv oder elitär ist. Das parierte er, indem er sich als empathisch darstellte. Er stand zu seinem Kampfgeist und konnte auch in der Folge belegen, dass er klare Kante zeigt. Er ließ keinen Zweifel daran, dass er auf eine starke Wirtschaft setzt, das Auto für ein wichtiges Verkehrsmittel hält und gegenüber Klimazielen skeptischer ist als seine Mitbewerber. Hier kann er noch zulegen: Wo sich Matt von Burchardt wirklich abgrenzt, konnte er nicht ganz herausarbeiten. Wenn er sagt, der OB könne es nicht, sollte Matt benennen, was er konkret besser kann und woran er sich messen lassen will. Als Manager sollte er auch in Sachen Finanzen konkreter werden.

Jury Martin

Hier war er stark: Von allen Kandidaten war er vermutlich der authentischste. Aus ihm spricht der ur-konstanzerische Wesenszug des unzufriedenen, aber auch charmanten Bruddelns. Jury Martin strahlt aus, dass er sich keinem beweisen muss und dass er aus seiner Meinung keinen Hehl macht. Die Reaktionen im Saal zeigen – zumindest in Teilen denken auch viele Konstanzer wie er. Hier kann er noch zulegen: Man muss es so sagen: Besondere Kenntnisse von kommunalpolitischen Vorgängen und von der Arbeit der Stadtverwaltung hat Jury Martin nicht bewiesen. Seine Unterstellung, im Rathaus gebe es keine Prioritäten, keine Übersicht und keine Struktur in den Projekten, ist schlicht falsch.

Luigi Pantisano

Hier war er stark: Luigi Pantisano gewinnt die Herzen der Menschen, und er strahlt aus, dass er das OB-Amt wirklich haben will. Er kann gut argumentieren, die politische Bühne der Landeshauptstadt gibt ihm Format. Seine Ungeduld, Veränderungen endlich umzusetzen, wirkt glaubwürdig, und er kann dafür um Unterstützung werben. Geschickt vermeidet er jede Aussage, wer eigentlich die Verlierer seine Politik sein würden. Hier kann er zulegen: Wenn er nach der Finanzierung seiner Politik gefragt wird, ist eine Anekdote aus seiner Familie keine angemessene Antwort. Er kam von der Ebene der Ideen nur schwer auf die der praktischen Umsetzung. Zugleich scheut er sich, manche seiner Vorschläge als das zu kennzeichnen, was sie sind: radikal.

