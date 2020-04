Nachdem die Bauarbeiten auf der Tunnelbaustelle wegen der Corona-Pandemie in Teilen eingestellt werden mussten, geht es nun in vollem Umfang weiter. Wie ist der Stand und verzögert sich die Fertigstellung? Unser Drohnen-Pilot war im Einsatz.

Vier Wochen herrschte hier Stillstand, jetzt wird wieder an Decke und Wänden des Tunnelrohbaus gearbeitet. Nach der Corona-Zwangspause laufen die Arbeiten auf der B-33-Baustelle am Reichenauer Ortsteil Waldsiedlung wieder in vollem Umfang weiter.Ein