„Die Situation war fast nicht mehr auszuhalten.“ Das sagt Erika Fuchs, Leiterin des Margarete-Blarer-Hauses im Stadtteil Paradies. Sie spricht von einem Corona-Ausbruch, der zu Beginn dieses Monats in dem Seniorenheim seinen Anfang nahm. Neun Bewohner seien seit Beginn des Ausbruchs im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Von 48 Fällen berichtete damals der SÜDKURIER. Doch damit war die Spitze noch nicht erreicht. Denn in den darauf folgenden Wochen stieg die Zahl noch weiter an. 42 Bewohner und 17 Mitarbeiter seien letztendlich positiv auf das Virus getestet worden, so Fuchs. Und Corona ist auch jetzt nicht aus der Einrichtung verschwunden. „Derzeit sind noch sechs Mitarbeiter und vier Bewohner positiv getestet“, sagt Fuchs.

Nicht allen Senioren sei es jedoch trotz positiver Testung schlecht gegangen. Viele hätten sich weitestgehend gut gefühlt, andere hätten einen Schnupfen gehabt. Schlimmer sei die Isolation gewesen, die mit den Corona-Fällen einherging, so Fuchs.

Einzige Kontakte sind Mitarbeiter in Schutzkleidung

„Dass die Bewohner alleine in ihren Zimmern bleiben mussten, hat ihnen am meisten zugesetzt. Über Wochen waren die einzigen Sozialkontakte, die sie hatten, die Mitarbeiter, die in voller Schutzkleidung ins Zimmer kamen, sodass man sie nicht einmal erkannt hat“, schildert sie die Situation vieler Senioren.

Der Corona-Impfplan Gesundheitsminister Jens Spahn hat am gestrigen Freitag einen ersten Entwurf eines Impfplans vorgestellt. Demnach soll bereits am 27. Dezember mit dem Impfen begonnen werden. Allerdings kann sich nicht gleich jeder impfen lassen. In der ersten Phase sollen Pflegeeinrichtungen und über 80-Jährige zum Zuge kommen. Im Vordergrund stehe dabei, so Spahn, der Schutz derjenigen, die ihn besonders dringend brauchen. Auch Ärzte und Pfleger in Kliniken hätten Priorität. Erst in weiteren Phasen wolle man dann das Impfangebot auch auf andere Gruppen ausweiten. Dabei sei ein Vier-Stufen-Plan vorgesehen.

Das sei noch schlimmer gewesen, als die Lage im Frühjahr. Da seien zwar die Pflegeheime für Besucher geschlossen gewesen, doch die Bewohner hätten sich untereinander noch gehabt. Dass die Türen der Pflegeeinrichtung für Besucher bis zu den positiven Corona-Fällen geöffnet waren, habe zu einer noch viel schlimmeren Isolation geführt, findet Fuchs.

Denn: Sie geht davon aus, dass Corona von außen, also durch Besucher eingeschleppt wurde. Denn zuerst seien die Bewohner betroffen gewesen. Erst dann gab es die ersten positiven Fälle bei Mitarbeitern, so Fuchs. Wie genau das Virus in das Pflegeheim kam, wisse sie aber nicht.

Lange Zeit blieb es still im Pflegeheim

„Die Stille im Haus war schlimm“, erinnert sie sich zurück an die Zeit, in der alle Bewohner in ihren Zimmern bleiben mussten. Inzwischen kehre langsam wieder so etwas wie Normalität ein. Die Bewohner einzelner Stationen könnten mittlerweile ihre Zimmer wieder verlassen.

Doch Besuche sind weiterhin nicht erlaubt. Denn solange es weiter positive Testungen gebe, blieben die Türen des Pflegeheims für Besucher geschlossen – auch über Weihnachten. Deswegen versuche man mit Dekoration und weihnachtlicher Musik für etwas Aufhellung zu sorgen. Immer wieder kämen auch Geschenke von Verwandten an, die dann verteilt werden.

Die Situation in anderen Pflegeeinrichtungen So ist die Lage im Pflegeheim Don Bosco Das Pflegeheim Don Bosco, wo im November 24 Bewohner und 25 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, ist inzwischen wieder Corona-frei. Zu weiteren Fällen sei es in der karitativen Einrichtung bisher nicht mehr gekommen, das berichtet Bärbel Sackmann von der Caritas. Auch Besuche seien dort inzwischen wieder möglich. So ist die Lage im St. Marienhaus Das St. Marienhaus der Caritas sei bisher komplett von Corona verschont geblieben. „Zum Glück“, sagt Sackmann, die das Haus auch leitet. Sie sorgt sich bereits um die Zeit nach Weihnachten. Denn rund um Heiligabend sei im Pflegeheim Hochkonjunktur. Natürlich würde man darauf achten, dass die Hygieneregeln eingehalten werden. Aber man wisse doch nie, ob Besucher alleine in den Zimmern nicht doch die Maske abnehmen. So ist die Lage im Parkstift Rosenau Beim Parkstift Rosenau sind sowohl der stationäre Bereich als auch das betreute Wohnen Corona-frei, sagt Stiftsdirektor Herbert Schlecht. Nur im Wohnstift, wo den Bewohnern keine Grenzen auferlegt werden, weil sie dort wie freie Mieter leben, gebe es immer wieder positive Testungen. Aktuell sei ein Bewohner mit einem Schnelltest positiv getestet worden, dieses Ergebnis müsse allerdings noch durch einen weiteren Test bestätigt werden. Ein weiterer sei aktuell als Kontaktperson in Quarantäne. Getestet werden Mitarbeiter und Bewohner nur bei einem dringenden Verdacht, so Schlecht. So ist die Lage in den Einrichtungen der Spitalstiftung „Aktuell gibt es in unseren Pflegeheimen keine Corona-Fälle. Wir sind das ganze Jahr glimpflich davon gekommen.“ Das sagt Andreas Voß, Direktor der Spitalstiftung. Momentan würden Mitarbeiter zweimal die Woche auf das Coronavirus getestet, Besucher müssen FFP2-Masken tragen. Damit hoffe man, Corona-frei zu bleiben. Eine Garantie dafür gebe es aber nicht.

Derweil hofft Fuchs, dass das Margarete-Blarer-Haus bald wieder komplett coronafrei ist. Und, dass der Impfstoff bald für etwas Entspannung sorgen kann. Denn fest steht: Noch einen Ausbruch des Corona-Virus in dem Pflegeheim will sie nicht erleben.