Die Stadtverwaltung will den Bereich beruhigen und fast alle Parkplätze entfernen – wird das auch die Situation der Taxifahrer verbessern?

Sie parkt auf seinem Platz, er ruft die Polizei. Sie will wegfahren, er setzt sich auf die Motorhaube. Sie gibt Gas, verletzt ihn leicht – und ist nun ihren Führerschein los. Die Geschichte um den Taxifahrer, der am Samstag am Konstanzer