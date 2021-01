Konstanz Nur für Abonnenten vor 14 Minuten

Nach 30 Diebstählen: Einbruchsserie endet für 43-Jährigen im Gefängnis

Der Angeklagte hatte 2018 insgesamt 20 Einbrüche in Konstanz verübt. Im darauf folgenden Jahr zehn weitere in anderen Teilen Deutschlands. Jetzt musste er sich für seine Taten vor dem Landgericht verantworten. Nach einigem Hin und Her gesteht der Mann vor Gericht alles. Er muss nun eine langjährige Haftstrafe verbüßen.