Der Verband

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Konstanz ist nach eigenen Angaben ein Frauen- und Fachverband der sozialen Arbeit. Der Verein hilft und unterstützt seit mehr als 100 Jahren Menschen in der Stadt und im Landkreis Konstanz. Er betreibt dazu die Schwangerenberatung, den Betreuungsverein sowie das Kinder- und Familienzentrum. Zudem leistet er Unterstützung in der Jugendhilfe und in Schulen. Koordinatorin der sexualpädagogischen Projekte für Kinder und Jugendliche in Schulen und Freizeiteinrichtungen ist Astrid Brugger. Kontakt über E-Mail: sexualpaedagogik@skf-konstanz.de Der SkF Konstanz sucht gerade eine weibliche Sexualpädagogin. Wer sich dafür interessiert, kann mit der Fachbereichsleiterin Claudia Eisenmann per E-Mail Kontakt aufnehmen: claudia.eisenmann@skf-konstanz.de