Konstanz vor 34 Minuten

Na, was gibt es hier zu sehen? Die Feuerwehr ist im Einsatz beim Haus Salzberg

Die Kinder des Kinderhauses am Salzberg sind am Freitagmorgen in heller Aufregung. Die Kita-Fenster werden zum Schaufenster, denn vor dem Haus spielt sich Spannendes ab: Die Feuerwehr ist da.