In vielen Konstanzer Restaurants ist es derzeit möglich, die Gerichte abzuholen. Zum Mitnehmen bitte. So einfach ist das mit dem Abendessen. Und so einfach könnte das auch mit positiver Stimmung funktionieren.

Spirituelle Impulse als Ersatz für den Gottesdienst

Deswegen gibt es in Konstanz nun Mut zum Mitnehmen, in Form von Texten, Bildern und Karten. Seit Mittwoch hängen sie bei der Dreifaltigkeitskirche in der Altstadt an einer spirituellen Wäscheleine, „um Kopf und Seele zu füttern“, sagt Monika Pätzel, Leiterin des Citypastoral Konstanz.

Die Wäscheleine wurde am Dienstagabend vor der Citykirche aufgehängt. „Das war gar nicht einfach, da es ziemlich stark windete“, berichtet Monika Pätzel. | Bild: Monika Pätzel

An der Leine hängen Plastikhüllen, in denen sich Mutmachkarten befinden. Sie können mitgenommen, weiter gegeben, beschrieben und an Freunde, Verwandte oder ein Pflegeheim verschickt werden, um den Menschen in dieser schwierigen Zeit Mut zu geben.

Die Karten stammen von der katholischen Hochschulgemeinde Mannheim, die diese initiiert hat und dort verteilt. Aber auch eigene Texte, Gebete, Sprüche, Psalmen, Artikel oder Bilder können an der Leine angebracht werden, um andere zu inspirieren.

„Die Idee ist, dass Menschen Texte von daheim mitbringen, die sie gut finden, zum Beispiel aus der Zeitung ausschneiden oder aus einem Kalender. Dafür hängen auch leere Hüllen an der Leine, in die die Passanten ihre Texte einschieben können“, sagt Pätzel. | Bild: Monika Pätzel

Die Aktion soll zum analogen spirituellen Austausch anregen. Die spirituelle Wäscheleine hängt „mindestens bis wieder regulär Gottesdienste gefeiert werden können“, sagt Pätzel.

Die Idee zu der Aktion hatte Michael Buchmüller, ehemaliger Religionslehrer und freier Theologe. „Mit einem früheren Kollegen bin ich kurz vor Ostern durch die Stadt gelaufen. Wir haben uns gefragt, was man spirituell machen kann, da derzeit keine religiösen Orte besucht werden können“, erzählt Buchmüller.

Auch im Wald gibt es „Mut To Go“

Nicht nur vor der Kirche, auch in den Stadtvierteln sollen die Leinen aufgehängt werden. Die Idee soll sich in der Stadt verbreiten. Eine befindet sich bereits im Wald beim Pfeiferhölzle. Die Resonanz sei bisher sehr positiv, „zumal viele in diesem Wald zuvor noch nicht waren“, freut sich der Theologe.

An der Leine im Wald am Pfeiferhölzle hängen beispielsweise Tagestexte eines Fastenkalenders von diesem Jahr. | Bild: Michael Buchmüller

Unabhängig von Buchmüllers Idee hatte auch die evangelische Stadtmission Konstanz in der Schottenstraße eine ähnliche. Dort hing bis vor kurzem eine „Wäscheleine der Hoffnung“. Von einer Kirchengemeinde in Bayern hat sich Werner Müller, Pastor der evangelischen Stadtmission Konstanz, inspirieren lassen.

Artikel, Bilder, Sprüche, Bastelvorlagen und vieles mehr hängen an der spirituellen Wäscheleine von der Stadtmission in der Schottenstraße. | Bild: Marc Diez-Prida

„Wir wollten den Konstanzer Bürgern durch Osterartikel, aktuelle christliche Zeitschriften, tröstende Spruchkarten und Texte und vor allem durch ansprechendem Mal- und Bastelmaterial für Kinder Freude und Hoffnung geben“, sagt Müller.

Da er die Hoffnungsleine nach vier Wochen wieder abhängt habe, begrüße er es sehr, dass die Citypastoral diese Aktion fortsetzt.