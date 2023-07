Marcel Kraus ist besorgt. Der Vorsitzende des Musikvereins Petershausen hatte angenommen, dass alles organisiert ist. Sein Orchester sollte am 15. Juli im Rathausinnenhof unter freiem Himmel spielen – wie jedes Jahr im Sommer.

Dann bekam Kraus vor einer Woche einen Anruf aus der Stadtverwaltung, der alle Entspannung zunichte machte: Jedes Jahr werden die Termine für Auftritte durch die Stadtverwaltung vergeben. Es gebe Abstimmungsbedarf, weil auch andere Veranstalter am Rathausinnenhof Interesse haben.

In diesem Jahr ging es zum ersten Mal schief: Der 15. Juli, an dem das Konzert stattfinden sollte, war im Kalender versehentlich doppelt belegt worden. „Wir verstanden zunächst nicht, warum wir weichen müssen“, berichtet der Vorsitzende. Das ließ sich allerdings schnell klären.

Der Kammerchor war für einen Auftritt am selben Tag vorgesehen. Dessen Leiter Michael Auer erläuterte, dass er seit Langem zwei Auftritte am Freitag und Samstag plane. „Der Kollege hätte seine gesamte Technik abbauen und woanders wieder aufbauen müssen“, erläutert Marcel Kraus. Das sei kaum zumutbar.

Die Suche nach Lösungen beginnt

Was nun? Inzwischen hat sich der Vereinschef vom Schrecken erholt. Die Stadtverwaltung habe sich sehr für den Fehler entschuldigt und helfe nun bei der Suche nach alternativen Orten. An erster Stelle stehe im Moment der Innenhof des Kolpinghauses an der Hofhalde, sagt Kraus. „Das war ein Vorschlag der Stadt. Uns gefällt er, weil die Infrastruktur gut passt.“ Nicht ganz einfach sei es, die Musiker unterzubringen.

Eine zweite Option sei ein Auftritt an der Konzertmuschel im Stadtgarten, die dem Verein aber weniger zusagt. „Wir sammeln weitere Ideen – dann entscheidet sich, wo wir letztlich auftreten.“ Dem Publikum, allen, die vorhaben, das Konzert zu besuchen, möchte er mitgeben, dass es auf jeden Fall stattfinden wird. Nur wo genau, ist noch nicht klar.

„Wir sind im Moment auf der Suche nach Alternativen für den MV“, bestätigt Walter Rügert, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Zwei bis drei Orte stünden in Aussicht, die geprüft würden. „Auch bei der Bestuhlung und der Technik wollen wir den Verein unterstützen.“

Termin-Kollision war ein Versehen

Rügert erklärt, wie es zur Termin-Dopplung kommen konnte: „In dem Kalender stehen alle Veranstaltungen, die im Sommer stattfinden, es sind sehr viele.“ Bisher sei es in all den Jahren noch nie zu einer Kollision gekommen. Nun aber sei ein Termin versehentlich nicht eingetragen worden, so kam es zur Doppelung.

Im Moment sieht es also so aus, als würden die Musiker zwar eine neue, aber vielleicht doch gute Erfahrung machen. Die Musiker haben geprobt, das Programm steht, der Auftrittsort wird sich finden – und mitgeteilt werden. Freuen sollten sich die Zuhörer jetzt bereits: Am Abend des Samstags, 15. Juli, um 19 Uhr, geht es musikalisch los. Wo genau, wird bekanntgegeben.