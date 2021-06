Konstanz/Kreuzlingen vor 44 Minuten

Müllproblem im Seeburgpark: „Es spielt keine Rolle, welche Nationalität die Feiernden haben“, sagt Thomas Beringer, Sicherheitschef in der Kreuzlinger Stadtregierung

Weil sich in der Schweiz viel mehr Menschen im Freien treffen dürfen, ist der Park in Grenznähe auch bei Jugendlichen aus Konstanz beliebt. Entgegen so mancher Spitze in den sozialen Medien gegen die jungen Deutschen setzen die meisten Schweizer Politiker auf Besonnenheit und Deeskalation. Mit einer Ausnahme.