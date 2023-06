Bei einem Unfall nahe der Schweizer Grenze ist am Montagvormittag in Konstanz ein Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 38-jähriger Autofahrer mit einem VW Touareg von der Grenze kommend nach rechts auf die Grenzbachstraße in Richtung Döbele abgebogen. Dabei stießt er mit dem 64-jährigen Biker zusammen, der auf der Grenzbachstraße in dieselbe Richtung unterwegs war und Vorfahrt hatte.

Der Unfallort. | Bild: SK

Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Zweirad entstand durch die Kollision Schaden in Höhe von rund 3000 Euro, wie die Polizei schätzt. Den Schaden am Auto gibt sie mit rund 5000 Euro an. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das beschädigte Motorrad.