Wenn im Kreisel plötzlich jemand bremst: Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Kreisverkehr an der Schänzlebrücke am Dienstagabend, 23. August, verletzt worden. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Der 24-jährige war stadteinwärts in den Kreisverkehr in Richtung Bodenseeforum eingefahren, als dort plötzlich ein 45-jähriger BMW-Fahrer verkehrsbedingt hielt. Der junge Mann krachte ins Heck des Wagens, stürzte und verletzte sich.

Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand durch den Zusammenstoß Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Den Schaden am BMW beziffert die Polizei auf rund 4000 Euro.