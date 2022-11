Racheaktion oder einfach nur Freude an der Beschädigung des Eigentums anderer? In der Nacht von Montag auf Dienstag, 1. November, hat ein unbekannter Täter ein Auto an der Reichenaustraße beschädigt. Darüber informierte das Polizeipräsidium Konstanz.

Der Unbekannte zerkratzte die Motorhaube des auf einem Parkplatz zwischen Baumarkt und Diskothek Berry‘s stehenden grauschwarzen VW T-Roc. Dabei handelt es sich um ein SUV-Modell von Volkswagen. Die Höhe des Schadens dürfte im Bereich von rund 1000 Euro liegen.

Zeugen sollen sich mit dem Polizeirevier Konstanz in Verbindung setzen. Die Telefonnummer lautet (07531) 995-2222.