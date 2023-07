Schreckliche Entdeckung am frühen Morgen: Passanten haben am Donnerstag, 20. Juli, gegen 6.30 Uhr in der Konstanzer Altstadt einen Toten gefunden.

Der Mann lag im Bereich Café Wessenberg/Sparkassen-SB-Filiale auf dem Boden, wie Polizeisprecher Marcel Ferraro vom Polizeipräsidium Konstanz auf Anfrage sagte. Alles andere sei aber noch unklar. So gebe es noch nicht einmal genaue Angaben zum Alter des Verstorbenen: Er ist 60 oder älter.

Wie ist der Mann, der in der Innenstadt gefunden wurde, gestorben? Das war am Donnerstag noch unklar. | Bild: Claudia Rindt

„Der Leichnam wurde beschlagnahmt, weil weitere Untersuchungen nötig sind“, so Ferraro. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich die Frage nach der Todesursache. Offen ist, ob es sich um einen natürlichen Tod, einen Unfall oder gar ein Verbrechen handelt.