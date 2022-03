Konstanz vor 52 Minuten

Modernisierung in der Markgrafenstraße: Rechtswidriges Verhalten oder nur ein Missverständnis?

Der Hindenburgblock rückt in den Fokus: Der Eigentümer will modernisieren und kündigt deutliche Mieterhöhungen an. Der Deutsche Mieterbund Bodensee ist überzeugt, dass die Mieter über den Tisch gezogen werden sollen.