Das neue Angebot zur Corona-Schutzimpfung am Hörnle wird gut angenommen. Nach Angaben der Koordinatorin der mobilen Impfstationen im Landkreis Konstanz, Stefanie Matzner, nutzten bereits zum Auftakt am Freitag mehr als 50 Menschen die Chancen zur Impfung. Auch am Samstag hatten die Helfer gut zu tun, längere Wartezeiten gab es dennoch nicht. In aller Regel konnte man sich direkt registrieren lassen, danach ging‘s zum Piks.

„Nur glückliche Oberarme“

Wie Stefanie Matzner sagte, ist die Lage nicht vergleichbar mit dem Stress zu Beginn der Impfaktion, als die Nerven wegen der Knappheit des Impfstoffs vielfach blank lagen. „Das ist jetzt alles sehr entspannt, es gibt mittlerweile nur noch glückliche Oberarme“, scherzte die Koordinatorin. Wie sehr sich die Lage im Vergleich zum Frühjahr geändert hat, zeigt sich an der Auswahlmöglichkeit beim Impfstoff. Die Impfwilligen hatten zum Auftakt freie Wahl bei den derzeit zugelassenen Impfstoffen.

Nachfrage vor allem von Jüngeren

Erwartungsgemäß nutzten in den ersten Tagen hauptsächlich jüngere Menschen das Angebot am Hörnle, da große Teile der älteren Bevölkerung bereits geimpft sind. Dennoch werden nach Einschätzung von Stefanie Matzner durch die mobilen Stationen Menschen erreicht, die andernfalls wegen des Aufwands auf den Impfschutz verzichten würden. „Es ist ein niederschwelliges und unkompliziertes Verfahren“, sagt sie, „das kommt offensichtlich an.“

Zusätzliche Anreize bedurfte es am Hörnle übrigens nicht. „Bislang hat noch keiner gefragt, wo‘s bei uns denn die Wurst zur Impfung gibt“, kommentierte Stefanie Matzner die ersten beiden Tage an der Hörnle-Impfstation. In Zurückhaltung üben sich offensichtlich auch die Skeptiker des Pandemie-Schutzes. Von Protesten oder etwa Beschimpfungen blieb das Impfteam am Hörnle an den ersten beiden Tagen verschont.