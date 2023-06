Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag, 13. Juni, gegen 3 Uhr einen Müllcontainer im Max-Josef-Metzger-Weg im Konstanzer Stadtteil Fürstenberg in Brand gesetzt. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Täter zündeten mindestens eine in einem Müllhäuschen auf dem Grundstück Nummer 13 stehende Papiertonne an. Dadurch fingen ein weiterer, danebenstehender Papiercontainer und das Holzgebälk des Unterstands ebenfalls Feuer.

Konstanz Erneut Vandalismus im Hockgraben! Unbekannte zünden Feuer unter einer Holzbank an Das könnte Sie auch interessieren

Ein Zeuge sah kurz darauf drei Jugendliche in Richtung der Elberfeldstraße aus dem Wohnkarree wegrennen. Einer davon soll eine weiße Hose und Nike-Schuhe getragen haben, ein weiterer sei dunkel gekleidet gewesen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Max-Josef-Metzger-Weges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 zu melden.