Ob man mit Kindern neben einem Spielplatz wohnt, an einer vielbefahrenen Straße lebt oder der Radweg zur Arbeit sicher ist: Das alles hat große Auswirkungen auf den eigenen Alltag. Daher möchte man als Bürger bei Projekten, die die Stadt- und Verkehrsplanung betreffen, mitbestimmen können. Doch ist das auch möglich? Verkehrsplaner und Stadtverwaltungen sagen: Ja, das geht.

Durch Demonstrationen oder Petitionen drücken Menschen aus, dass ihnen geplante Projekte in ihrer Stadt nicht gefallen. Daneben gibt es aber auch Möglichkeiten, sich an Verkehrsprojekten zu beteiligen, bevor die Planungen zu weit fortgeschritten sind.

Können Bürger bei kleineren und größeren Projekten in der Stadt- und Verkehrsplanung mitbestimmen?

Ja, Bürger können sich je nach Anlass beispielsweise durch Veranstaltungen und Workshops an dem Prozess beteiligen, sagt die Markdorfer Verkehrsplanerin Gabriele Schulze. Die Stadtsprecherinnen Mandy Krüger, Konstanz, und Monika Blank, Friedrichshafen, geben dazu Einblicke.

Wie bekommt man als Bürger überhaupt mit, dass etwas geplant wird?

Sowohl bei der Stadt Konstanz als auch bei der Stadt Friedrichshafen werden Informationen zu geplanten Maßnahmen auf der städtischen Internetseite sowie in gedruckter Form zur Verfügung gestellt. Bürger müssen sich aber aktiv darum bemühen, Informationen einzuholen. Denn nicht zu jedem Projekt gibt es einen Flyer von der Stadt im Briefkasten.

Die Stadt Konstanz erstellt zudem halbjährlich eine Vorhabensliste. Ein Vorhaben muss dabei folgende Kriterien erfüllen: Es muss ein öffentliches Interesse für die Einwohner haben, zum Beispiel, weil es viele Menschen betrifft. Und es muss eine große Bedeutung für das Wohl der Einwohner haben. Egal, ob sozial, wirtschaftlich oder kulturell.

Vorhaben sind also Projekte, die in der nahen Zukunft umgesetzt werden sollen. Dazu wird jeweils ein Steckbrief erstellt, der die wichtigsten Informationen zum Projekt enthält. Daraus ergibt sich eine Liste, die auf der städtischen Internetseite veröffentlicht wird. Sie bietet „neben fachlichen Informationen zu den Vorhaben auch Angaben über die vorgesehene oder bereits durchgeführte Bürgerbeteiligung„, so Mandy Krüger.

Bürger können sich anhand dieser Steckbriefe ein erstes Bild von den anstehenden Projekten machen und Rückmeldungen dazu an die Stadt geben. Allerdings: Die Planungen zu den Projekten sind bereits angelaufen. Das heißt, ein Grundrahmen ist da schon gegeben.

Können Bürger auch eigene Vorschläge für die Vorhabensliste machen?

Ja, Bürger können Vorhaben für die Liste vorschlagen. Das machen sie bei der Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung. Diese prüft anhand der Voraussetzungen, die im Leitfaden festgehalten sind, ob der Gemeinderat sich darüber berät. Eine Garantie, dass der Vorschlag auf die Liste kommt, gibt es also nicht.

Können Bürger auch auf Eigeninitiative eine Beteiligung anregen?

Ja, das können sie. Haben Bürger ein konkretes Anliegen können sie auf verschiedenen Wegen aktiv werden. Sie können direkt mit einem Gemeinderat in Kontakt treten. Wichtig: Der Bürger muss deutlich machen, dass eine Bürgerbeteiligung bei dem Thema nötig ist. Ist der Gemeinderat überzeugt, bespricht er den Vorschlag mit seiner Fraktion. Danach wird beim Oberbürgermeister die Aufnahme des Themas auf die Tagesordnung beantragt. Eine Garantie, dass sich das Gremium der Sache annimmt, gibt es aber nicht.

Bürger können auch durch eine Unterschriftensammlung eine Bürgerbeteiligung anregen. Hier gilt es, bestimmte Kriterien zu erfüllen, wie eine bestimmte Anzahl an Unterschriften oder die Bürger müssen seit mehreren Jahren in der Stadt wohnen. Die Unterschriftensammlung muss man allerdings vorher anmelden und innerhalb von einigen Wochen abgeben.

Das Gute daran: Wurde eine Unterschriftensammlung zu einen Projekt angemeldet, wird in der Angelegenheit so lange keine Entscheidung gefällt, bis sich der Gemeinderat zu dem Vorschlag der Bürger beraten hat. Der Nachteil: Auch hier ist nicht gewährleistet, dass die Anregungen der Bürger berücksichtigt werden.

Wie können sich Bürger konkret beteiligen?

Wenn beispielsweise in der Stadt Friedrichshafen etwas geplant wird, bezieht die Stadtverwaltung „seit vielen Jahren Bürger zusätzlich und frühzeitig in die Prozesse ein, sammelt Ideen und Anregungen online sowie in Präsenz-Workshops“, sagt Stadtsprecherin Monika Blank. Dies geschieht oft in Form einer Bürgerbefragung oder eines Workshops. Dabei können Bürger auf vorbereitete Fragen antworten und auch eigene Kommentare und Anregungen abgeben. Die Ergebnisse der Befragungen sind für die Öffentlichkeit jederzeit einsehbar.

So waren in der Bürgerbefragung zur Fortschreibung des Rahmenplans Friedrichshafen vor allem Verkehrsfragen Thema, genauso beim Workshop-Verfahren zur Umgestaltung der Meersburger Straße und der Zeppelinstraße sowie bei der Bürgerbefragung zum Sicherheitsaudit, sagt Blank. Auch im Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK Friedrichshafen) wurden Verkehrsfragen online und in Workshops mit Bürgern diskutiert.

Derzeit wird in Friedrichshafen zudem ein Fußverkehrs-Check vorbereitet, der vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gefördert wird. Auch hier will die Hafenstadt mit dem Wissen der Bürger arbeiten: Bei Fußverkehrs-Checks bewerten Bürger gemeinsam mit Politik und Verwaltung die Begebenheiten vor Ort.

„In Workshops und Begehungen werden Vorschläge erarbeitet, wie der Fußverkehr optimiert werden kann und Fußwege sicherer und attraktiver gestaltet werden können“, sagt Stadtsprecherin Monika Blank.

Als Untersuchungsgebiet wurde in Friedrichshafen ein Teilbereich der nördlichen Innenstadt ausgewählt. Dieses Gebiet wird regelmäßig von ganz unterschiedlichen Fußgängern wie Anwohnern oder Schülern passiert. Gemeinsam mit den Bürgern soll die Schulwegsituation beurteilt und geprüft werden, wie barrierefrei die Innenstadt ist.

Ist das in jeder Gemeinde gleich?

Nein, wie Bürger mit einbezogen werden, ist in vielen Gemeinden sehr unterschiedlich. So hat beispielsweise die Stadt Konstanz von November 2014 bis November 2016 gemeinsam mit den Bürgern die „Leitlinien für Bürgerbeteiligung„ erstellt. Vorhaben sollen transparent gemacht werden und einen gemeinsamen Beratungsprozess zwischen Bürgern und Verwaltung ermöglichen.

Die Art der Beteiligung ist in drei Stufen unterteilt. Zum einen werden die Bürger über einen Planungsprozess informiert. Dies erfolgt beispielsweise über Flyer, einer eigenen Internetseite zum Vorhaben oder einer Informationsveranstaltung. Diese Stufe dient der reinen Informationsweitergabe, eine aktive Bürgerbeteiligung ist hier nicht vorgesehen.

In der zweiten Stufe können Bürger zu einem Vorhaben ihre Meinungen äußern und

dazu Stellung beziehen. Dies passiert unter anderem als Bürgerdialog, Umfrage, Bürgerfragestunde oder moderierter Online-Dialog. In der dritten Stufe wirken die Bürger an der Entscheidungsfindung mit, etwa in Form von einem Planungsworkshop oder Runden Tisch.

Die Ergebnisse werden geprüft und fließen in die Beratungen des Gemeinderats ein. Das heißt aber auch, dass es keine Garantie gibt, dass die Vorschläge der Bürger tatsächlich umgesetzt werden.

Ist es grundsätzlich sinnvoll, dass man die Bürger einbezieht?

Es ist immer sinnvoll, sich mit ortsspezifischen Kenntnissen sowie den Bedürfnissen der Bürger auseinanderzusetzen und diese in die Planungen einfließen zu lassen, sind sich die Verwaltungssprecherinnen und Verkehrsplaner einig. „Das kann durchaus eine Bereicherung für ein Projekt bedeuten“, sagt die Markdorfer Verkehrsplanerin Gabriele Schulze, da verschiedene Perspektiven einbezogen werden.

Die Einbeziehung von Bürgern ist auch wichtig, „um von der Politik beschlossene und öffentlich gegebenenfalls umstrittene Maßnahmen zu erläutern und eventuell Verständnis hierfür erlangen zu können“, ergänzt die Konstanzer Sprecherin Mandy Krüger.

Wie können zusätzlich verschiedene Perspektiven berücksichtigt werden?

Um das Thema Barrierefreiheit noch stärker und besser berücksichtigen zu können, hat etwa die Stadt Friedrichshafen die Stelle des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten geschaffen.

„Freddy Pfleiderer spricht Empfehlungen aus und kümmert sich um die Themen Mobilität sowie Bauen und Wohnen – die oft auch hilfreich sind für andere Verkehrsteilnehmer, wie Eltern mit Kinderwagen“, so Monika Blank.

In Konstanz werden laut Stadtsprecherin Mandy Krüger durch den Handlungsprogramm ‚Rad- und Fußverkehr‘ verschiedene Perspektiven explizit eingebunden, auch diejenigen von mobilitätseingeschränkten Personen.

Warum werden manchmal Vorschläge der Bürger doch nicht berücksichtigt?

Es kommt immer wieder vor, dass nur ein Teil der Anregungen der Bürger den Weg in die endgültige Planung finden. Verkehrsplanerin Gabriele Schulze gibt zu Bedenken, dass es unmöglich sei, alle Bedürfnisse zu berücksichtigen, da diese viel zu individuell seien. Eine Verkehrsplanung sei trotz allem auf die breite Gesellschaft ausgelegt.

„Bei einer stärkeren Ausweitung der Beteiligung sind zusätzliche Zeit- und Personalressourcen notwendig“, betont Mandy Krüger. Diese können bei anderen Projekten dann fehlen, was dann zu Verzögerungen von geplanten Maßnahmen führen kann.

Dieser Artikel ist Teil des Projekts „Unterwegs in die Zukunft“. Die Volontäre des SÜDKURIER haben sich gefragt, welche Probleme es bei der Mobilität in der Region gibt und wie diese gelöst werden können. Hier finden Sie alle Geschichten des Projekts.

