Eine betrunkene Autofahrerin hat am Donnerstag gegen 22.30 Uhr mehrere Unfälle im Bereich Radolfzeller Straße und Kindlebildstraße verursacht. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, war die Frau trotz starker Alkoholisierung mit einem Skoda in stadtauswärtiger Richtung unterwegs.

Auf Höhe der Einmündung zur Kindlebildstraße fuhr die 32-Jährige in der dortigen leichten Rechtskurve geradeaus auf den linksseitigen Gehweg und touchierte einen Leitpfosten. Den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto konnte dessen Fahrerin durch eine Vollbremsung gerade noch verhindern.

Im weiteren Verlauf überfuhr die betrunkene Fahrerin eine Verkehrsinsel auf der Radolfzeller Straße, streifte einen Mülleimer an einer Bushaltestelle und stellte ihr Auto schließlich einige hundert Meter weiter vor einer Gaststätte ab. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Skoda-Fahrerin fest.

Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Ergebnis von über zwei Promille. Die Frau musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben. Zudem muss sich die 32-Jährige in einem Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinwirkung und die dabei verursachten Unfälle verantworten.

Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 6000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.