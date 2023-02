800 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot: Diese Strafe droht einem Autofahrer, der es am Dienstag in Konstanz besonders eilig hatte. Er wurde im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung an der Schänzlebrücke erwischt – zusammen mit 82 anderen Autofahrern. Darüber informiert nun die Stadtverwaltung Konstanz in einer Pressemitteilung.

Der Spitzenreiter unter den Rasern sei dabei am Dienstagnachmittag, 7. Februar, in Petershausen an der Brückenauffahrt in Fahrtrichtung Schweiz von der Geschwindigkeitsmessung des Konstanzer Bürgeramts erfasst worden. „Das Fahrzeug war – statt der dort erlaubten 60 km/h – mit 136 km/h unterwegs“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung.

Geldstrafe könnte verdoppelt werden

Sollte dem Raser vorsätzliches Handeln nachgewiesen werden, könne dies sogar zu einer Verdoppelung der Strafe führen. Wie Benedikt Brüne, Pressesprecher der Stadtverwaltung, auf Nachfrage präzisiert, gehe es dabei aber lediglich um das verhängte Bußgeld.

„Das bezieht sich nur auf die Geldstrafe, also auf die 800 Euro“, sagt Brüne gegenüber dem SÜDKURIER. Sprich: Den Fahrer könnten 1600 Euro Geldstrafe und zwei Punkte in Flensburg erwarten. Zusätzlich darf er sich drei Monate nicht hinter das Steuer eines Fahrzeugs setzen.

Doch er war nicht der einzige Autofahrer, der am Dienstagmittag zwischen 13 und 16.50 Uhr an der Brückenauffahrt zu flott unterwegs war. Neben seinem wurden 1390 weitere Fahrzeuge überprüft, lässt sich der Mitteilung entnehmen.

Dabei dokumentierte das Bürgeramt 83 Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit. „Sieben FahrerInnen, die mit einer Geschwindigkeit von über 80 km/h gemessen wurden, werden mit einem Punkt im Fahreignungsregister vermerkt“, so die Verwaltung.

Darüber hinaus habe es drei Messungen mit über 90 Kilometern die Stunde gegeben. Für die Fahrer bedeutet das ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und einen Führerscheinentzug für einen Monat. Ein Eintrag in Flensburg mit zwei Punkten verjährt erst nach fünf Jahren.